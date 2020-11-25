Який макіяж вибрати на Новий рік 2021: найголовніші тренди

Зовсім скоро Новий рік і в це свято кожна дівчина хоче виглядати надзвичайно. Крім наряду, зачіски та аксесуарів необхідно також підібрати макіяж.

У рік Бика популярними будуть блискітки і гліттер. А головним трендом новорічного макіяжу 2021 стане акцент на очі, пише "Новий канал".

Яскраві очі

Новорічна ніч – відмінний привід для смокі-айс або гліттерних тіней. Можна також спробувати нафарбувати очі дуохромними тінями, які будуть красиво переливатися.

Яскраві очі "Новий канал"

Блискуча рідка підводка для очей

Стрілки можна зробити будь-якого кольору, головне – щоб вони сяяли на світлі.

Блискуча рідка підводка для очей "Новий канал"

Паєтки

За допомогою них можна створити унікальні візерунки на обличчі та тілі. Наприклад, зробити "веснянки" за допомогою зірочок або сердечок.

Паєтки "Новий канал"

Сяюча шкіра

Це мастхев новорічного мейку. Але сяйво шкіри в макіяжі має бути делікатним, тому не варто наносити багато хайлайтера.

Сяюча шкіра "Новий канал"

Золоті губи

Якщо ви робили акцент на очі, то краще додати на губи легкий золотистий блиск. Губи можна покрити золотими блискітками або золотою рідкою помадою.

Золоті губи "Новий канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Нового року 2021 залишається все менше часу – проте досить, щоб встигнути придумати стильний та яскравий образ. Так, названо варіанти модних нарядів, щоб в новорічну ніч ви відчували себе королевою.