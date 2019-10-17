Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

914 Читати матеріал російською

Наближається наймістичніше свято в році — Хелловін. Модницям, які хочуть перевтілитися в страшного персонажа, не обійтися без макіяжу.

Тому OBOZREVATEL зібрав кілька яскравих і страхітливих варіантів мейкапу, які допоможуть вам виділитися з натовпу і запам'ятатися навколишнім.

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Дівчата часто вибирають страшні, але досить жіночні і сексуальні варіанти макіяжу на Хелловін: мертвої нареченої, королеви, розпусної монашки. Класикою вже стали образи відьми, кішки, ляльки, вампіра.

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: blog.allo.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: jamadvice.com.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: my-karnaval.ru

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото з YouTube

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: hochu.ua

Новини
Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Однак, найпопулярнішими у 2019 році будуть образи клоуна Пеннівайз, макіяж Джокера, Маліфісенти та інших персонажів з фільмів. Також серед незвичайних варіантів для макіяжу на Хелловін — емодзі, русалка, веселкова нудота.

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: tv.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: glavred.info

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: jamadvice.com.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: jamadvice.com.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: jamadvice.com.ua

Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Фото: jamadvice.com.ua

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Хелловін 2019 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel