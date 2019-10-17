Макіяж на Хелловін-2019: добірка найкращих ідей

Наближається наймістичніше свято в році — Хелловін. Модницям, які хочуть перевтілитися в страшного персонажа, не обійтися без макіяжу.

Тому OBOZREVATEL зібрав кілька яскравих і страхітливих варіантів мейкапу, які допоможуть вам виділитися з натовпу і запам'ятатися навколишнім.

Дівчата часто вибирають страшні, але досить жіночні і сексуальні варіанти макіяжу на Хелловін: мертвої нареченої, королеви, розпусної монашки. Класикою вже стали образи відьми, кішки, ляльки, вампіра.

Фото: glavred.info

Фото: blog.allo.ua

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: jamadvice.com.ua

Фото: my-karnaval.ru

Фото з YouTube

Фото: hochu.ua

Однак, найпопулярнішими у 2019 році будуть образи клоуна Пеннівайз, макіяж Джокера, Маліфісенти та інших персонажів з фільмів. Також серед незвичайних варіантів для макіяжу на Хелловін — емодзі, русалка, веселкова нудота.

Фото: glavred.info

Фото: tv.ua

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: jamadvice.com.ua

Фото: jamadvice.com.ua

Фото: jamadvice.com.ua

Фото: jamadvice.com.ua

Раніше OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Хелловін 2019 року.

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