Макіяж на Геловін: яскраві ідеї на вечірку. Фото

З 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу відзначається Геловін – свято, яке асоціюється з темними і потойбічними силами.

В Україні це свято тільки набирає обертів, тому багатьох чекають тематичні вечірки, корпоративи або просто страшні тусовки з друзями.

Щоб мати страхітливий вигляд на вечірці святкування Геловіна, достатньо не тільки обзавестися костюмом, але і створити яскравий макіяж.

Яскравий макіяж на Хелловін 2020: фото.

Вибираючи цікавий мейк-ап на Геловін, потрібно відштовхуватися не тільки від місця, де ви будете відзначати свято, але і від особистих уподобань. Якщо ж у вас обмежений час, рекомендуємо спробувати створити макіяж скелета, містичної істоти або черниці.

Цього року вибирайте макіяж на Геловін 2020: труп нареченої, моторошного клоуна, монстра або ж кіногероя з різних жанрів.

Для яскравого образу на вечірку обзаведіться різнокольоровими тінями і підводками для очей, блискітками і стразами, фарбами для макіяжу, а також аксесуарами, які можна купити в спеціальних магазинах з костюмами на Геловін.

OBOZREVATEL зібрав для вас яскраві і цікаві ідеї макіяжу на Геловін, які можна спробувати повторити в домашніх умовах. Вибирайте той, який вам більше сподобається і нехай ваша вечірка буде незабутньою.

Цікаві макіяж на Хелловін.

Як зробити макіяж на Хелловін самостійно.

Цікавий макіяж на вечірку Хелловін.

Страшний макіяж на вечірку Хелловін.

Макіяж на Хелловін: ідеї.

Макіяж на Хелловін: цікаві образи.

Макіяж на Хелловін: прості ідеї.

Простий макіяж на вечірку Хелловін.

Макіяж скелета на Хелловін.

Незвичайний макіяжу на Хелловін.

Макіяж труп нареченої на Хелловін.

Страшний макіяж на вечірку Хелловін.

Великий рот в макіяжі на Хелловін.

Макіяж клоуна на Хелловін.

Макіяж відьми на Хелловін.

Кумедний макіяж на Хелловін.

Простий варіант макіяжу на Хелловін.

Макіяж гламурного скелета на Хелловін.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше ми зібрали добірку найбільш вдалого оформлення будинків і вулиць на мотороше свято Геловін.