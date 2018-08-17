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Макіяж і кримінал: як заарештована американка стала мейкап-зіркою

2.4тЧитати новину російською

Американка Маршала Перкінс виклала в мережу фото з поліцейської дільниці з яскравим макіяжем і стала інтернет-зіркою.

Дівчину заарештували за зберігання марихуани, повідомляє Buro 24/7.

Її фотографія з дільниці, опублікована у твіттері, несподівано для всіх зібрала 280 тисяч лайків і викликала бурхливу реакцію аудиторії. Публіка зробила компліменти мейкапу Маршали і попросила її записати відеоурок з інструкціями, як його повторити. Дівчині навіть запропонували запустити власну б'юті-лінію - такого повороту вона взагалі не очікувала.

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Виявилося, що Перкінс хоче стати візажистом і ввечері напередодні арешту якраз займалася тим, що фарбувалася і показувала процес у прямому ефірі в фейсбуці. Маршала збиралася на вечірку із друзями, тому макіяж вибрала помітний - із явним кольоровим акцентом на повіках. Його й оцінили користувачі твіттера. Тепер дівчина навіть рада, що потрапила за ґрати, хай і всього на кілька годин: "Я прийняла це і тепер чекаю, куди вся ця історія мене приведе", - говорить вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про ідеї для макіяжу очей із блискітками.

Місце
США
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