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8 червня • оновлено в 16:17
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Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

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Зіркові візажисти й інші б'юті-експерти назвали помаранчеві тіні головним трендом літа 2020.

Про це повідомляє видання Stylecaster. На думку фахівців, за допомогою теплих і сонячних відтінків оранжевого можна створити яскравий та оригінальний макіяж, який доповнить будь-який образ.

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: instagram/rachelcrowemakeup

"Від яскраво-оранжевого та неонового до теплого персикового й коричнево-жовтого такі тіні допоможуть створити ефектний макіяж очей. Такий б'юті-look підійде, як для вечірнього образу, так і для повсякденного стилю", – зазначили експерти.

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: instagram/rachelcrowemakeup

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: glamour.ru

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: glamour.ru

Крім того, зірковий візажист Деніель Мартін додав, що помаранчеві тіні підійдуть абсолютно під кожен колір очей.

"Помаранчеві тіні створюють приголомшливий ефект для кожного кольору очейвід яскраво-блакитних до коричневих. Для створення креативного і яскравого макіяжу використовуйте тільки помаранчевий, а якщо хочете створити легкий orange-ефект, змішайте тіні з шоколадно-коричневим відтінком для ефекту димчатості", – сказав він.

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: instagram/anita.niziol

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: instagram/ssuperliv

Макіяж 2020: експерти назвали головний тренд літнього сезону

Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений головний тренд в манікюрі на літо 2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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