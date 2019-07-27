Майже гола: 54-річна мокра Беллуччі знялася у відвертій фотосесії

Голлівудська актриса і топ-модель Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесії в басейні.

54-річна зірка стала героїнею свіжого випуску модного глянцю Madame Figaro, вкотре довівши, що з віком не перестала виглядати спокусливо.

Моніка Беллуччі для модного глянцю Фото: Madame Figaro

"Вона знала, як зробити зі своєї жіночності зброю незалежності. Після тридцяти років у кіно актриса все ще виділяє ту ж магнітну чуттєвість", – йдеться в описі.

На знімку Беллуччі плавала в басейні в бежевій сукні з декольте до пупка. Через воду складалося враження, ніби зірка кіно позує абсолютно оголеною, так як тканину, яка прилипла, підкреслила всі вигини стрункого тіла.

Моніка Беллуччі Фото: Madame Figaro

Також мокра модель постала перед камерами у купальнику, продемонструвавши пишні груди.

Моніка Беллуччі у відвертому купальнику Фото: Madame Figaro

Моніка Беллуччі показала голу спину Фото: Madame Figaro

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Беллуччі підловили на пляжі, коли вона прогулювалася в сукні з відвертим розрізом. Вітер майже зірвав із зірки одяг.

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