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Майже гола: 54-річна мокра Беллуччі знялася у відвертій фотосесії

7.9т Читати матеріал російською

Голлівудська актриса і топ-модель Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесії в басейні.

54-річна зірка стала героїнею свіжого випуску модного глянцю Madame Figaro, вкотре довівши, що з віком не перестала виглядати спокусливо.

Моніка Беллуччі для модного глянцю

Моніка Беллуччі для модного глянцю

Фото: Madame Figaro

"Вона знала, як зробити зі своєї жіночності зброю незалежності. Після тридцяти років у кіно актриса все ще виділяє ту ж магнітну чуттєвість", – йдеться в описі.

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На знімку Беллуччі плавала в басейні в бежевій сукні з декольте до пупка. Через воду складалося враження, ніби зірка кіно позує абсолютно оголеною, так як тканину, яка прилипла, підкреслила всі вигини стрункого тіла.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Фото: Madame Figaro

Також мокра модель постала перед камерами у купальнику, продемонструвавши пишні груди.

Моніка Беллуччі у відвертому купальнику

Моніка Беллуччі у відвертому купальнику

Фото: Madame Figaro

Моніка Беллуччі показала голу спину

Моніка Беллуччі показала голу спину

Фото: Madame Figaro

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Беллуччі підловили на пляжі, коли вона прогулювалася в сукні з відвертим розрізом. Вітер майже зірвав із зірки одяг.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Моніка Беллуччі
Теги
Краса шоу-бизнес фотосессія
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bruno jordano
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