Любов і сльози на сцені: в Києві вибрали Королеву України-2018

У Києві з розмахом пройшов XXI Національний конкурс краси і таланту "Королева України".

Наймодніше і найочікуваніше шоу відкрив неймовірний співак, володар золотого голосу Влад Ситник, з'явившись на сцені з учасницями конкурсу в розкішних вечірніх сукнях.

Переможниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

Ведучі конкурсу Фото: Юрій Строкань

RUMBERO'S Фото: Юрій Строкань

Засновники конкурсу Фото: Юрій Строкань

Цього року за головний титул і корону боролася 21 учасниця з різних міст України. Дівчата пройшли нелегкий період підготовки, щоб у всій красі представити себе на Grand Fashion Show.

Вцілому було роздано 20 титулів і корон, а кому ж дісталися головний титул конкурсу?

Серед шістки переможниць нагороди і титули розподілилися наступним чином:

"Королева України Universe 2018" - Олена-Евеліна Фірут, м.Львів

"Королева України United Continents 2018 - Юлія Щербак, г. Запоріжжя

"Королева України Planet 2018" - Вікторія Ганусовська, г. Миколаїв

"Королева України Global 2018 - Єлизавета Грушко, м.Маріуполь

"Королева України Model of the World 2018" - Ольга Теравська, м Хмельницький

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

Ну, а головною переможницею конкурсу, яка вже в жовтні представить нашу країну на конкурсі "Miss Grand International" стала Яна Лаурінайчуте, отримавши титули "Королева України - 2018" та "Королева України Grand International-2018".

Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018 Фото: Юрій Строкань

Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018 Фото: Юрій Строкань

Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018 Фото: Юрій Строкань

Очікувано, що найбільш інтригуючим і вирішальним став вихід учасниць конкурсу в купальниках спільно з групою RUMBERO'S. Під час цього виходу жюрі визначили ТОП-12 учасниць, які продовжили боротьбу за головну корону.

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

RUMBERO'S Фото: Юрій Строкань

Хочемо зауважити, що жюрі в цьому році на 80% було сформовано з представників медіа-індустрії, що дало можливість об'єктивно оцінити вихід кожної конкурсантки.

Відмінною рисою, яка робить конкурс "Королева України" унікальним, є шоу талантів від претенденток на корону. Затамувавши подих, глядачі стежили за приголомшливим східним танцем Ганни Карпенко і, аплодуючи, підспівували Ганусовській Вікторії. У цей вечір дійсно відбулося злиття королівської краси і високого мистецтва.

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

Здивувань в цей вечір було не мало. Особливо вразили соціальні роботи учасниць на тему ВІЛ / СНІДу в Україні. Кращу роботу, автором якої стала киянка Антоніна Головач, високо оцінили члени журі та глядачі шоу.

Так само глядачі змогли оцінити яскраві дефіле учасниць конкурсу спільно з легендарним Карлом Фрієрсоном і запальною групою Sunstroke Project.

Фото: Юрій Строкань

учасниці конкурсу Фото: Юрій Строкань

Фото: Юрій Строкань

Сніжана Танчук, Королева України-2017 Фото: Юрій Строкань

Ведучими вечора виступили Тимур Мірошниченко та Сніжана Танчук, володарка титулу "Королева України-2017". До слова, 23 травня запам'ятатися їй не тільки дебютом в ролі ведучої, але ще і переломним етапом у її житті. Прямо на сцені їй зробили пропозицію руки і серця. Не стримуючи сліз, вона відповіла: ТАК!