Любов і сльози на сцені: в Києві вибрали Королеву України-2018

У Києві з розмахом пройшов XXI Національний конкурс краси і таланту "Королева України".
Наймодніше і найочікуваніше шоу відкрив неймовірний співак, володар золотого голосу Влад Ситник, з'явившись на сцені з учасницями конкурсу в розкішних вечірніх сукнях.
Переможниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
Ведучі конкурсу
Фото: Юрій Строкань
RUMBERO'S
Фото: Юрій Строкань
Засновники конкурсу
Фото: Юрій Строкань
Цього року за головний титул і корону боролася 21 учасниця з різних міст України. Дівчата пройшли нелегкий період підготовки, щоб у всій красі представити себе на Grand Fashion Show.
Вцілому було роздано 20 титулів і корон, а кому ж дісталися головний титул конкурсу?
Серед шістки переможниць нагороди і титули розподілилися наступним чином:
"Королева України Universe 2018" - Олена-Евеліна Фірут, м.Львів
"Королева України United Continents 2018 - Юлія Щербак, г. Запоріжжя
"Королева України Planet 2018" - Вікторія Ганусовська, г. Миколаїв
"Королева України Global 2018 - Єлизавета Грушко, м.Маріуполь
"Королева України Model of the World 2018" - Ольга Теравська, м Хмельницький
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
Ну, а головною переможницею конкурсу, яка вже в жовтні представить нашу країну на конкурсі "Miss Grand International" стала Яна Лаурінайчуте, отримавши титули "Королева України - 2018" та "Королева України Grand International-2018".
Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018
Фото: Юрій Строкань
Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018
Фото: Юрій Строкань
Яна Лаурінайчуте, Королева України-2018
Фото: Юрій Строкань
Очікувано, що найбільш інтригуючим і вирішальним став вихід учасниць конкурсу в купальниках спільно з групою RUMBERO'S. Під час цього виходу жюрі визначили ТОП-12 учасниць, які продовжили боротьбу за головну корону.
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
RUMBERO'S
Фото: Юрій Строкань
Хочемо зауважити, що жюрі в цьому році на 80% було сформовано з представників медіа-індустрії, що дало можливість об'єктивно оцінити вихід кожної конкурсантки.
Відмінною рисою, яка робить конкурс "Королева України" унікальним, є шоу талантів від претенденток на корону. Затамувавши подих, глядачі стежили за приголомшливим східним танцем Ганни Карпенко і, аплодуючи, підспівували Ганусовській Вікторії. У цей вечір дійсно відбулося злиття королівської краси і високого мистецтва.
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
Здивувань в цей вечір було не мало. Особливо вразили соціальні роботи учасниць на тему ВІЛ / СНІДу в Україні. Кращу роботу, автором якої стала киянка Антоніна Головач, високо оцінили члени журі та глядачі шоу.
Так само глядачі змогли оцінити яскраві дефіле учасниць конкурсу спільно з легендарним Карлом Фрієрсоном і запальною групою Sunstroke Project.
Фото: Юрій Строкань
учасниці конкурсу
Фото: Юрій Строкань
Фото: Юрій Строкань
Сніжана Танчук, Королева України-2017
Фото: Юрій Строкань
Ведучими вечора виступили Тимур Мірошниченко та Сніжана Танчук, володарка титулу "Королева України-2017". До слова, 23 травня запам'ятатися їй не тільки дебютом в ролі ведучої, але ще і переломним етапом у її житті. Прямо на сцені їй зробили пропозицію руки і серця. Не стримуючи сліз, вона відповіла: ТАК!