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"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото

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Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала новими відвертими знімками.

Співачка в черговий раз продемонструвала шанувальникам в Instragram пишний бюст, викликавши різні емоції.

"Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой.." Есенин С. А. (мовою оригіналу. - ред.) Єсенін. Прийшли приголомшливі фото від Бутенец Марії", – підписала під одним з кадрів Сєдокова.

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"Досить вішатися на нього" Сєдокова розлютила мережу вульгарним відео з російським співаком

Думки шанувальників розділилися. Деякі розкритикували її за надмірну відвертість та дорікнули співачку, що вона фальшива, інші ж захопилися її красою.

"Просто жах! Ти дивишся в дзеркало?!", "Де вона красива? Все, що ми бачимо, це фото / відео плюс хороший грим і не більше! Не заздрю. Не справжня", "Вже не знає, як себе подати" , "Гриль", "Жах", "Вся штучна, як лялька, не жива, ще й обробку з робить", – розкритикували її користувачі.

"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
"Лялька штучна": Сєдокова розлютила мережу відвертими фото
Анна Сєдокова перед конкурсом "Міс Русское радио"

Анна Сєдокова перед конкурсом "Міс Русское радио"

Instagram@annasedokova

Сєдокова на сходах

Сєдокова на сходах

Instagram@annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова викликала ажіотаж фотографією, на якій позувала в теплиці. Вона поливала рослини в спідниці та топі, не забувши начепити туфлі на підборах.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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