"Лялька": Лобода викликала суперечки новим знімком

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала суперечки в мережі через зачіску.

Зірка позувала у гримерці, коли команда перед дзеркалом готувала її до виходу на сцену. Відповідний кадр співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Моя команда завжди знає, як зробити з мене Лободу", – підписала артистка під кадром.

Думки шанувальників у коментарях розділилися. Багато хто написав, що вона красуня та суперзірка, інша частина аудиторії розкритикувала Світлану за чубок.

Світлана Лобода з чубчиком у гримерці instagram / lobodaofficial

"Лялька", "Вам із чубчиком не надто личить", "Тобі личить ранок, коли ти мінімум нафарбована, та волосся не на облаччя, звичайно, може це сценічний макіяж", "А ви знаєте, як стати суперзіркою", "Клеопатра", "А Лобода знає, як із себе зробити Світланку", – написали у коментарях.

Лобода в білизні instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода позувала у трусах і леопардовій накидці, викликавши суперечки в мережі про моральність.

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