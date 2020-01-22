Головна Новини
22 січня • оновлено в 02:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

766
Читати матеріал російською

У Мережі набирає популярність фотосесія в купальнику моделі з незвичайною зовнішністю. У соцмережах і ЗМІ 21-річну американку Джейзі Гері називають "дівчиною з лускатою шкірою".

Як пише Daily Mail, дівчина народилася з ламеллярним іхтіозом – генетичним захворюванням, при якому шкіра покривається крупнопластинчатими лусочками. При цьому кожні два тижні сухі ділянки її шкіри злущуються і змінюються.

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників
Новини
"А де груди?" Maruv блиснула фігурою на пляжі

Дівчина уклала контракт з рекламним агентством в травні 2019 року. В рамках рекламної компанії Target вона знялася в купальнику.

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram модель часто публікує фото зі зйомок і подорожей.

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

instagram.com/lyricallydiverse

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги