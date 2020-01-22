Луска замість шкіри: модель із рідкісним захворюванням знялася в рекламі купальників

У Мережі набирає популярність фотосесія в купальнику моделі з незвичайною зовнішністю. У соцмережах і ЗМІ 21-річну американку Джейзі Гері називають "дівчиною з лускатою шкірою".
Як пише Daily Mail, дівчина народилася з ламеллярним іхтіозом – генетичним захворюванням, при якому шкіра покривається крупнопластинчатими лусочками. При цьому кожні два тижні сухі ділянки її шкіри злущуються і змінюються.
Дівчина уклала контракт з рекламним агентством в травні 2019 року. В рамках рекламної компанії Target вона знялася в купальнику.
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram модель часто публікує фото зі зйомок і подорожей.
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
instagram.com/lyricallydiverse
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.
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