Лорак засвітила таємне тату в пікантному місці

Українська співачка Ані Лорак засвітила татуювання в прихованому від очей місці.
Відповідне фото, на якому артистка позує у відвертій сукні з розрізами, виявив у мережі Styler.
Судячи з підпису на фотографії, Лорак була присутня в цьому вбранні на ювілейному вечорі Ігоря Крутого на Мінськ-Арені.
З боків на тілі у співачки були розрізи в сукні, завдяки яким можна помітити тату у вигляді метелика під грудьми.
Ані Лорак - тату на ребрах
У цьому інтимному місці малюнок раніше ніхто не бачив, оскільки Лорак найчастіше позувала у закритих сукнях.
Що примітно, на інших фото, де вона позує в коротких топах, метелика немає.
Ані Лорак у короткому топі
instagram / anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак виступила в Києві. Це стало причиною гніву українців. Багато хто нагадав співачці, що вона тепер "російська зірка", а час в Україні, коли на неї чекали, вже давно минув.
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