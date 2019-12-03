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4 грудня • оновлено в 01:47
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Лорак засвітила таємне тату в пікантному місці

7.7т
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Українська співачка Ані Лорак засвітила татуювання в прихованому від очей місці.

Відповідне фото, на якому артистка позує у відвертій сукні з розрізами, виявив у мережі Styler.

Судячи з підпису на фотографії, Лорак була присутня в цьому вбранні на ювілейному вечорі Ігоря Крутого на Мінськ-Арені.

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З боків на тілі у співачки були розрізи в сукні, завдяки яким можна помітити тату у вигляді метелика під грудьми.

Ані Лорак - тату на ребрах

Ані Лорак - тату на ребрах

У цьому інтимному місці малюнок раніше ніхто не бачив, оскільки Лорак найчастіше позувала у закритих сукнях.

Що примітно, на інших фото, де вона позує в коротких топах, метелика немає.

Ані Лорак у короткому топі

Ані Лорак у короткому топі

instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак виступила в Києві. Це стало причиною гніву українців. Багато хто нагадав співачці, що вона тепер "російська зірка", а час в Україні, коли на неї чекали, вже давно минув.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ані Лорак
Теги
фотосессія фотографии шоу-бизнес
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