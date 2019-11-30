Лоліта засвітила величезні груди й викликала суперечки

Російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу й наносить косметичний засіб на обличчя (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Все, я маніяк ампули Arnaud Ah і протестувала туалетну воду Trussardi Donna, яку вважала раніше тільки чоловічою", – уточнила вона.

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Лоліта блиснула грудьми Кадр з відео

У коментарях ролик роздягненої Лоліти викликав ажіотаж серед шанувальників, які кинулися відповідати артистці. Відвертість співачки викликала суперечки.

"Хто цінує Лоліту за її одкровення, роздягнена і про всі свої гріхи перед народом говорить, йди до церкви там і сповідайся, але навіщо перед народом, а деякі ще її за це любить. Я вважаю, що це вульгарність", "Бабуся. Ви дуже гарна", "Моя розкішна Лолочка", "Не треба соромитися", "Каохаю тебе", – відреагували користувачі.

Лоліта Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей. 14 листопада співачці виповнилося 56 років. Найпровокаційніші та гарячі фото можна подивитися в нашому матеріалі.

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