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Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, викликала ажіотаж у мережі відвертим фото.

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в облягаючому короткому топі, що підкреслює груди і підкачаний живіт, і в об'ємному піджаку.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Чорно-білий кадр Лобода підписала лаконічно: "Тoday (сьогодні)", – анонсувавши концерт у Нижньому Новгороді.

Світлана Лобода в топі

Світлана Лобода в топі

instagram / lobodaofficial

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"Стадіону хана", "Яка богемна", "Окуляри у вас кожен раз цікавіші й цікавіші", "Як Алла Пугачова", "З одягом не морочилися", "Губіща", – відреагували шанувальники.

Світлана Лобода показала фігуру

Світлана Лобода показала фігуру

instagram / lobodaofficial

Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж
Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж
Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж
Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж
Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж
Світлана Лобода в Нижньому Новгороді

Світлана Лобода в Нижньому Новгороді

instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода спростувала інформацію про те, що влаштувала скандал на музичному фестивалі "Білі ночі" в Санкт-Петербурзі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія Нижній Новгород
Тег
шоу-бизнес
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