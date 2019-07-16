Лобода блиснула грудьми на пікантному знімку: в мережі ажіотаж

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, викликала ажіотаж у мережі відвертим фото.
Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує в облягаючому короткому топі, що підкреслює груди і підкачаний живіт, і в об'ємному піджаку.
Світлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Чорно-білий кадр Лобода підписала лаконічно: "Тoday (сьогодні)", – анонсувавши концерт у Нижньому Новгороді.
Світлана Лобода в топі
instagram / lobodaofficial
"Стадіону хана", "Яка богемна", "Окуляри у вас кожен раз цікавіші й цікавіші", "Як Алла Пугачова", "З одягом не морочилися", "Губіща", – відреагували шанувальники.
Світлана Лобода показала фігуру
instagram / lobodaofficial
Світлана Лобода в Нижньому Новгороді
instagram / lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода спростувала інформацію про те, що влаштувала скандал на музичному фестивалі "Білі ночі" в Санкт-Петербурзі.
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