Європейські жінки, зокрема жительки Великої Британії, масово лягають під ніж хірурга, щоб змінити форму очей, схожу на лисячу.

Як розповіла засновниця лондонського салону SAS Aesthetics Махси Салекі, після послаблення карантинних заходів у країні популярність цієї косметичної процедури зросла в 15 разів. Жінки хочуть бути схожими на таких супермоделей, як Кендалл Дженнер і Белла Хадід, пише Daily Mail.

Белла Хадід

За словами медика, ця процедура піднімає брови та зовнішні куточки очей за допомогою розчинної нитки. Вартість "дизайнерських" або "лисячих очей" сягає 500 фунтів стерлінгів, або ж 628 доларів США. Триває подібна зміна зовнішності всього 30 хвилин, а повністю загоюється усе півтора-два тижні.

Кендалл Дженнер

"Ця процедура може подовжити очі, підняти брови та привідкрити верхнє повіко, яке не лише виглядає привабливо з косметикою, але й без неї. Це робить своєрідний фокус на очах, чого важко досягти за допомогою інших процедур", – наголосила Салекі.

Також вона розповіла, що "лисячі очі" стають популярними серед широкого кола осіб: "Від молодих блогерів у Instagram, які хочуть виглядати як суперзірки, до літніх жінок, бажаючих припідняти обвислі повіки".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська телеведуча і зірка мережі Маша Малиновська зробила пластичну операцію повік і змінила розріз очей.