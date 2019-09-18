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18 вересня • оновлено в 23:00
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Лише один продукт: 45-річна Вікторія Бекхем розкрила секрет краси

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Британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем з'їдає 3-4 авокадо на день для красивої шкіри.

Про це 45-річна ікона стилю розповіла в інтерв'ю The Telegraph після старту продажів власної лінії косметики.

Як відомо, Вікторія ретельно стежить за своєю зовнішністю. Одного разу вона дізналася, що сяйву шкіри сприяє правильний баланс корисних жирів в організмі. Це підштовхнуло зірку переглянути раціон, до якого вона включила авокадо. Вибір цього модного фрукту був не випадковим: він є джерелом мононенасичених жирів та вітаміну Е.

Вікторія Бекхем у фотосесії Glamour

Вікторія Бекхем у фотосесії Glamour

Glamour

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"Я не збираюся випускати продукти, які обіцяють позбавити вас зморшок, тому що це маячня. Думаю, нам просто потрібно підкреслювати свою індивідуальність і бути кращою, сильнішою версією самих себе", – пояснила вона.

Вікторія Бекхем не соромиться зморшок

Вікторія Бекхем не соромиться зморшок

Glamour

Також Вікторія знялася у фотосесії для модного глянцю Glamour і розкрила інші корисні звички і б'юті-секрети, які дозволяють їй виглядати свіжою. Зокрема, Бекхем ніколи не наносить основу на шкіру обличчя, вибираючи як альтернативу зволожуючий тональний крем.

"Я ніколи не лягала спати з макіяжем. Раніше я б з гордістю сказала, що "просто використовую дитячі серветки". Ніколи не робіть цього. Ви повинні правильно зняти макіяж", – застерегла Вікторія.

Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку Glamour

Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку Glamour

Також зволожити шкіру їй допомагає кокосове масло, яке лежить у неї в кухонній шафі. "Я часто беру кокосове масло з кухні та використовую як зволожуючий засіб для тіла! Я покриваю себе кокосовим маслом, яке також використовую для приготування їжі", – додала вона.

Більше того, Вікторія щоранку ходить до спортзалу, займається на біговій доріжці та танцює. А ще одним важливим компонентом для краси є регулярний сніданок, який дизайнерка не може пропустити, щоб не подати поганий приклад дітям.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем

instagram / victoriabeckham

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дерматолог Вікторії Бекхем розповів, на які процедури ходить дизайнерка, щоб виглядати молодою.

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Особа
Вікторія Бекхем
Теги
Краса Мода
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