Ліпофіллінг. Що це таке, думаю, вже знає кожен. Але якщо ні, то буквально в декількох словах – використання власного жиру з метою поповнення необхідного обсягу обличчя або інших частин тіла.

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Собственный жир не вызывает отторжения, не вызывает аллергических реакций. Вы скажете – ну и что тут такого. У нас есть филлер: проще и дешевле. Я соглашусь, но и предоставлю и другие аргументы.

Секрет липофиллинга не только в восполнении обьема, коррекции асимметрии. Основной секрет в наличии мезенхимальных стволовых клеток. Доказано, что данные клетки из костного мозга и из жировой ткани не отличаются по морфологии, иммунному фенотипу и способности к дифференциации. Но у стволовых клеток жировой ткани есть преимущество – доступность для выделения и использования в клинике. И заметьте, в костном мозге взрослого человека на 50 000–1 000 000 клеток приходится всего 1 мезенхимальная стволовая клетка (СК), в жировой ткани содержание СК составляет 1 на 30–1000 клеток.

Но, на этом секреты и преимущества не заканчиваются. Полученная жировая ткань, так называемая фракция “nano fat” содержит: -фибробласты -преслипоциты -Перициты -Макрофаги -Преадипоциты. В эксперименте B. Liu и соавтор., в 2013 году- новозеландским кроликам вводили 4 варианта антологичного трансплантата в различных комбинациях. И в 4 варианте (данную комбинацию мы используем в клинике) - через 4 недели происходит обновление клеток, а через 24 недели регистрируется самая высокая плотность кровеносных сосудов. Что в нашем случае - анти Эйдж медицины говорит об омоложении.

И какой же вывод напрашивается? Жировая ткань на сегодняшний день является одним из мощнейших источников стволовых клеток. И позволяет нам не только восполнить утраченные объёмы, а и использовать как инструмент в борьбе со старением. А кто из нас не хочет быть молодым?