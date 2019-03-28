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Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

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Лікар-педіатр з Кінешми (Росія) Анастасія Орлова зробила гарячу фотосесію у білизні і піддалася цькуванню в соцмережах.

Як повідомляє Medrussia, з посиланням на сторіз в Instagram фотохудожниці Олени Щоголевої, педіатр відповіла на критику людей, які накинулися на неї через фотосесію.

"Це низько. Прийдіть на прийом і скажіть мені в обличчя. Я не соромлюся і нічого не боюся. Хочете, щоб звільнили? Та будь ласка! Тільки ви, дорогі аноніми, залишитеся без лікарів зовсім", — попередила Орлова.

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

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Зазначається, що педіатр працює в Кінешемській ЦРЛ. За словами Анастасії, в лікарню вона одягається стримано і носить спідниці нижче коліна. Але їй захотілося зробити красиві фото, примірявши на себе новий образ.

"Матусі моїх пацієнтів бачили ці фотографії і ставили мені супер. Ніхто не обурювався", — розповіла Орлова. Також вона додала, що любить свою роботу.

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Лікаря-педіатра з Росії зацькували в мережі за гарячу фотосесію у білизні

Анастасія Орлова

Фото: instagram/newlenaiskra

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше викладача російської мови і літератури середніх класів однієї зі шкіл Барнаула і члена федерації зимового плавання Тетяну Кувшинникова вирішили звільнити з роботи за фото у закритому купальнику.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бабы - дуры! А суки кацапские - вообще животное! Любой Кацап и его самка - одичалые твари!
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