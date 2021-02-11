Як швидко заснути: лікар назвав головні правила

Хронічне недосипання може призвести до різних патологій і захворювань, а також зумовити передчасне старіння.

Доктор медичних наук, в.о. завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика Геннадій Чуприна розповів, як висипатися в режимі нон-стоп і в разі ненормованого робочого графіка. Про це пише Elle.

Так, для здоров'я і гарного самопочуття найголовніше – це спати не менше ніж 8 годин дорослим і 9-10 годин дітям.

Окрім того, позаяк підвищення рівня мелатоніну відбувається між 20-22 годинами вечора і між 2-4 годинами ночі, то найбільш цінний саме нічний сон. Якщо не лягати в ліжко вчасно, то можна заробити різні патології, які з часом призведуть до різних розладів серцево-судинної, імунної та мозкової систем. Такі захворювання спостерігаються у людей, які працюють у нічні зміни. У них ризик інсульту або інфаркту зростає в рази.

Водночас для дітей найбільше значення має саме денний сон.

Також Геннадій Чуприна навів приклад Наполеона Бонапарта, який вирішив спати по три години на добу. У такому ритмі він витримав три доби, проте потім заснув і проспав два дні безпробудно. Так організм компенсував дефіцит нічного сну. Так багато людей у вихідні відновлюють кількість "недоспаних годин" у робочі дні.

Через хронічне недосипання розвиваються такі хвороби, як ожиріння, патології серця, нирок та інших органів. Окрім того, організм швидше зношується і старіє.

Лікар радить перед сном проводити такі ритуали: рахувати овець, пити зелений чай, читати книги, займатися йогою і дихальними вправами. В крайньому разі варто звернутися до психотерапевтів за допомогою.

Як писав OBOZREVATEL, денний сон може бути смертельно небезпечним, оскільки підвищує на 30 відсотків ризики смерті від усіх причин. Окрім того, Тіна Канделакі розкрила, що сон допомагає їй залишатися молодою і красивою у свої 44 роки.