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Зірка Голлівуду знялася в оголеній рекламі Dior: пікантне відео

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Голівудська акторка і модель Шарліз Терон знялась оголеною в рекламі нового аромату Dior - J'adore Absolu.

Короткий тизер із рекламного ролика був опублікований на офіційній сторінці бренду в Instagram (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

"Скоро... Новий всесвіт. Справжнє свято, присвячене жінці. Зовсім скоро Dior відкриє нову неймовірну главу", - повідомляють у Christian Dior.

Зірка Голлівуду знялася в оголеній рекламі Dior: пікантне відео
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Варто відмітити, що відео вийшло по-справжньому гарячим, адже в ньому Терон позує по груди зануреною у золотистому басейні.

Також образ моделі був доповнений мокрим розпущеним воллоссям і нюдовим макіяжем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська модель і телеведуча Кім Кардашьян знялась у пікантній фотосесії для KKWbeauty.

Особа
Шарліз Терон
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