Зірка Голлівуду знялася в оголеній рекламі Dior: пікантне відео

Голівудська акторка і модель Шарліз Терон знялась оголеною в рекламі нового аромату Dior - J'adore Absolu.

Короткий тизер із рекламного ролика був опублікований на офіційній сторінці бренду в Instagram (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

"Скоро... Новий всесвіт. Справжнє свято, присвячене жінці. Зовсім скоро Dior відкриє нову неймовірну главу", - повідомляють у Christian Dior.

Варто відмітити, що відео вийшло по-справжньому гарячим, адже в ньому Терон позує по груди зануреною у золотистому басейні.

Також образ моделі був доповнений мокрим розпущеним воллоссям і нюдовим макіяжем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська модель і телеведуча Кім Кардашьян знялась у пікантній фотосесії для KKWbeauty.