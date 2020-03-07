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7 березня • оновлено в 09:31
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Лак "Прелесть", туш "Ленінградська": який макіяж був модним у СРСР

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В СРСР, як і всюди в світі, жінки хотіли виглядати ефектно і привабливо.

При цьому арсенал радянських модниць був далеко не таким багатим, як у сучасних дівчат. OBOZREVATEL згадував, як наводили красу наші мами і бабусі в далекі радянські часи.

Блакитні тіні: тренд СРСР

Макіяж у СРСР: блакитні тіні

Макіяж у СРСР: блакитні тіні

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У 70-х у СРСР увійшли в моду тіні для очей, особливо популярними були тіні блакитного кольору. Зараз багато хто вважає такий мейк-ап позбавленим смаку, але тоді це було модно і ефектно підкреслювало колір очей. Причому блакитні тіні часто наносилися на всю рухому повіку аж до брів, що зараз багато хто висміює.

Тональний крем у СРСР

Макіяж у СРСР: тональний крем "Балет"

Макіяж у СРСР: тональний крем "Балет"

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Вибір тонального крему в СРСР був небагатим: модницям доводилося задовольнятися тональним кремом "Балет". Деякі жінки і зараз продовжують користуватися цією маркою.

Пудра в СРСР

Макіяж в СРСР: пудра

Макіяж в СРСР: пудра

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З вибором пудри справи були кращими. Так, порошкові пудри були чотирьох видів: вищої якості ("Схід", "Балет"), група А – хорошої якості ( "Червона Москва", "Кремль"), група Б – середні ("Маска", "Камелія") і група В – звичайні ("Кармен", "Бузок").

Радянська пудра була хорошої якості і складалася з натуральних інгредієнтів. При цьому в СРСР жінки не зловживали тональними засобами – в моді був природний колір обличчя.

Помада в СРСР

Макіяж в СРСР: помада

Макіяж в СРСР: помада

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Улюбленими кольорами помади жінок у СРСР були морквяний і коричневий. Деякі користувалися і яскраво-червоною помадою, але тоді вона не мала особливої популярності.

Радянський лак для волосся

Макіяж у СРСР: лак для волосся

Макіяж у СРСР: лак для волосся

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Макіяж у СРСР:

Макіяж у СРСР:

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Як усі ми знаємо, в СРСР у моді були пишні і високі зачіски. Лак для волосся "Прелесть" відмінно справлявся з поставленим завданням і робив зачіску просто куленепробивною. З лаком "Прелесть" зачісці була не страшна жодна негода. Правда, і розчесати після цього лаку волосся було неможливо.

Туш "Ленінградська"

Макіяж у СРСР: туш

Макіяж у СРСР: туш

Pinterest

Макіяж у СРСР: туш

Макіяж у СРСР: туш

Pinterest

Туш "Ленінградська" була справжньою легендою. Вона випускалася в невеликій коробочці, яку перед використанням потрібно було змочити водою або поплювати в неї. Фарбувалися тоді незручними пензликами, а лягала ця туш не так добре, як сучасна: вії виходили злиплими, на них були помітні грудки. Розділяли вії радянські красуні звичайною голкою.

Лак для нігтів у СРСР

Макіяж у СРСР: лак для нігтів

Макіяж у СРСР: лак для нігтів

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В СРСР в основному продавався прозорий лак. Винахідливі радянські модниці вдавалися до різних хитрощів, щоб надати йому колір: додавали пасту від ручки, биті ялинкові іграшки та інші матеріали.

Як малювали стрілки в СРСР

Макіяж у СРСР: Наталя Кустинська

Макіяж у СРСР: Наталя Кустинська

кадр з к/ф "Іван Васильович змінює професію", 1973 рік

У 60-х роках увійшли в моду стрілки. Жінки СРСР не хотіли ні в чому поступатися західним модницям і теж почали активно "малювати очі". Правда, замість косметичного олівця часто використовувався звичайний. Заточений сірник опускали в грифель – і стрілка готова.

Макіяж в СРСР: вазелін – замість туші, дитячі олівці – замість тіней

У Радянському Союзі були часи, коли справжню косметику "дістати" вдавалося лише одиницям. І жінки півстоліття тому йшли на різні хитрощі, щоб "навести красу". Так, наприклад, замість туші в хід йшла суміш з вазеліну, палених сірників, гудрону.

Макіяж у СРСР: вазелін

Макіяж у СРСР: вазелін

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А щоб зробити тіні для повік, використовували дитячі олівці: грифель потрібного кольору розтирали до потрібної кондиції. Також користувалися "сріблянкою": блискучий порошок пальцем наносили на повіки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядали найпопулярніші зачіски і стрижки в СРСР.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Стиль Краса макияж СРСР Мода Історія
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Обоз занастальгировал по СССР ))) Видно на УКраине так "весело", что хуторяне по СССР заскучали
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