|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

888Читати матеріал російською

Латвійська співачка Лайма Вайкуле порадувала шанувальників зміною іміджу, прийшовши на шоу "Вечірній Ургант" в стильному образі.

Відповідні фрагменти відео з ведучим Іваном Ургантом і екс-нападником "Зеніту" Олександра Кержаковим вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик з молодшою Вайкуле, проскрольте до кінця сторінки).

Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

instagram

На зйомки 64-річна зірка прийшла в модному капелюшку, піджаку і плісированих брюках, прикрасивши образ стильною зачіскою. Шанувальники помітили, що Вайкуле постійно молодшає і виглядає незрівнянно.

Новини
Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

"З кожним роком все молодше і молодше", "Вічно молода, тілом і душею", "Вік пристойний, а виглядає на 35. Як так? Впевнена, пластична хірургія не головне. Це гени! Завжди милуюся цією жінкою", "А Лаймочка все гарнішає, тьху на неї", "Що ти забула в Росії", – написали в мережі.

Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

instagram

Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

instagram

Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вайкуле розповіла, як в молодості ледь не пристрастилася до наркотиків, а зараз має залежність від сигарет.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Лайма ВайкулеІван Ургант
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКраса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки