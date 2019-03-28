Лайма Вайкуле різко помолодшала: як виглядає зірка

Латвійська співачка Лайма Вайкуле порадувала шанувальників зміною іміджу, прийшовши на шоу "Вечірній Ургант" в стильному образі.

Відповідні фрагменти відео з ведучим Іваном Ургантом і екс-нападником "Зеніту" Олександра Кержаковим вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик з молодшою Вайкуле, проскрольте до кінця сторінки).

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На зйомки 64-річна зірка прийшла в модному капелюшку, піджаку і плісированих брюках, прикрасивши образ стильною зачіскою. Шанувальники помітили, що Вайкуле постійно молодшає і виглядає незрівнянно.

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"З кожним роком все молодше і молодше", "Вічно молода, тілом і душею", "Вік пристойний, а виглядає на 35. Як так? Впевнена, пластична хірургія не головне. Це гени! Завжди милуюся цією жінкою", "А Лаймочка все гарнішає, тьху на неї", "Що ти забула в Росії", – написали в мережі.

instagram

instagram

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вайкуле розповіла, як в молодості ледь не пристрастилася до наркотиків, а зараз має залежність від сигарет.

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