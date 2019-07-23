"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Всесвітньо відома 33-річна супермодель Ірина Шейк завела мережу провокаційними фото.
Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з супермоделлю Андріана Лімою, в шкіряному вбранні і масках з шипами в стилі БДСМ.
"Тільки ми", — лаконічно написала Шейк.
Ірина Шейк
Фото з Instagram
Ірина Шейк і Адріана Ліма
Фото з Instagram
Ірина Шейк і Адріана Ліма
Фото з Instagram
Ірина Шейк і Адріана Ліма
Фото з Instagram
Ірина Шейк і Адріана Ліма
Фото з Instagram
Моделі позували для серпневого номера іспанської версії журналу Vogue. Також Шейк з'явилася там і в іншому образі: в колготах в горошок і чорній білизні. На фото зірка позувала в авто, лежачи на передньому сидінні.
Ірина Шейк
Фото з Instagram
Ірина Шейк
Фото з Instagram
Ірина Шейк
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нові публікації зірки. Одні написали, що Ірина в цьому образі дуже сексуальна. А інші, що Бредлі Купер її зіпсував.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шейк розповіла, яким чином підтримує свою фігуру в ідеальному стані. Ірина зізналася, що іноді їй доводиться екстрено скидати зайві калорії для участі в оголеній фотосесії.
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