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"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

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Всесвітньо відома 33-річна супермодель Ірина Шейк завела мережу провокаційними фото.

Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з супермоделлю Андріана Лімою, в шкіряному вбранні і масках з шипами в стилі БДСМ.

"Тільки ми", — лаконічно написала Шейк.

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк

Фото з Instagram

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк і Адріана Ліма

Фото з Instagram

Новини
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"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк і Адріана Ліма

Фото з Instagram

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк і Адріана Ліма

Фото з Instagram

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк і Адріана Ліма

Фото з Instagram

Моделі позували для серпневого номера іспанської версії журналу Vogue. Також Шейк з'явилася там і в іншому образі: в колготах в горошок і чорній білизні. На фото зірка позувала в авто, лежачи на передньому сидінні.

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк

Фото з Instagram

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк

Фото з Instagram

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Ірина Шейк

Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нові публікації зірки. Одні написали, що Ірина в цьому образі дуже сексуальна. А інші, що Бредлі Купер її зіпсував.

"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор
"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор
"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор
"Купер тебе зіпсував": Ірина Шейк приголомшила мережу фото у вбранні для БДСМ-ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шейк розповіла, яким чином підтримує свою фігуру в ідеальному стані. Ірина зізналася, що іноді їй доводиться екстрено скидати зайві калорії для участі в оголеній фотосесії.

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Особи
Ірина Шейк Адріана Ліма
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