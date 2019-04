Калифорнийские "поцелованные солнцем" локоны, образ в стиле Мэрилин Монро, балаяж, baby-highlights все эти ассоциации заставляют нас тянуться к телефону и записаться на услугу к парикмахеру, чтобы стать блондинкой. В двух словах выражается целый спектр желаний многих женщин.

Но, несмотря на то, что блондинки always have more fun и джентльмены предпочитают именно их, ежедневная рутина по уходу за обесцвеченными волосами - это колоссальный труд.

Первый и самый главный совет - не торопите процесс перехода с темной стороны на светлую! Достижение красивого, роскошного блонда занимает много времени и усилий. Помните, что такого рода изменения часто являются цветовым путешествием - для достижения блонда может потребоваться три или четыре похода в салон красоты.

Второй совет - не обесценивайте домашний уход, ведь обесцвеченные волосы требуют более активного питания и увлажнения. Ваш мастер может помочь подобрать правильный домашний уход, ибо его отсутствие может плачевно сказаться на состоянии волос. Необходимо обратить внимание на продукты, направленные на восстановление, питание и увлажнение.

Ежедневный уход поможет улучшить состояние волос и избавит их обладательницу от сухих, посеченных кончиков, излишней пушистости и непослушности локонов.

Третий совет - не пренебрегайте профессиональным уходом в салоне красоты. Не шампунями едиными выложен путь к идеальным, ухоженным блондинистым волосам. В домашних условиях отсутствует возможность использования процедур, которые требуют профессиональных навыков и умений мастера. Салонные процедуры имеют значительно большую концентрацию питательных и восстанавливающих компонентов, которые действуют на наши волосы как волшебная пилюля.

Восстановление внутренней структуры волос и их внешней "брони" - кутикулярного слоя, является основой идеального вида нашей прически. Помимо того, без заботы о здоровом состоянии локонов не стоит надеяться на продолжительность цвета блонда, будь то золотое омбре или холодная платина. Обесцвечивающие продукты удаляют пигмент с волос, но он также влияет на белок (кератин) в них. Простой ответ на вопрос, почему чрезмерно обесцвеченные волосы не сохраняют цвет, состоит в том, что процесс обесцвечивания удаляет слишком много пигмента и белка внутри волоса, превращая его в такой себе "швейцарский сыр". Нормальная, здоровая прядь волос прочная и имеет плотную структуру.

Для придания цвета стилист-парикмахер наносит красящую смесь, которая открывает кутикулу и добавляет в него желаемый пигмент, но с чрезмерно обесцвеченной прядью цвет не может оставаться в волосах, так как его структура повреждена и оттенку просто не за что закрепиться. Из-за этого цвет смывается очень быстро и уходит практически бесследно.

Восстановление волос нацелено на возвращение естественного состояния прядей, которое было повреждено в процессе осветления. Парикмахер, подобрав подходящий уход, сможет сделать это правильно, и это поможет вашим волосам на самом деле сохранять оттенок долго.

Четвертый совет - не бойтесь термоукладок. Быть блондинкой и при этом не делать шикарные укладки, которые покажут цвет ваших волос в полной красе, это немного расточительно, не так ли?

Но частое использование утюжков и плоек сильно иссушает волосы, приводит к повреждению волос и сечению кончиков. Использование девайсов для укладок на ежедневной основе безусловно оставит свой негативный отпечаток. С другой стороны, подбор правильных приспособлений, контроль за температурой и использование термозащиты позволит получить максимум, а именно здоровые и неповрежденные волосы, которые каждый день выглядят на все 100.

