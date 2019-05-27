"Красуня!" Єфросиніна захопила мережу фото в білизні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно відзначила своє сорокаріччя, захопила мережу новим фото. Так, вона позувала в бежевій білизні демонструючи струнку фігуру.
Ведуча розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і супроводила його розповіддю про те, чому її навчили перші 40 років життя.
Маша Єфросиніна
instagram.com/mashaefrosinina
"Чому мене навчив і що відкрив мій перший "сорокет": ніхто нічого тобі не винен. Ось взагалі нічого. Будь-які вчинки людей на адресу один одного - це просто їх волевиявлення. Ти повинен собі тільки одне - бути щасливим! Нічого не буває даремно! Не шкодуй про марно витрачений час на якусь дію, рішення або знайомство! Навіть найдивніше і безглузде до чогось тебе призведе!", - написала Єфросиніна.
Чому мене навчив і що відкрив мій перший # сорокет: ⠀ ⠀ 🕘 Ніхто нічого тобі не винен. Ось взагалі нічого. Будь-які вчинки людей на адресу один одного - це просто їх волевиявлення. Ти повинен собі тільки одно- бути щасливим! ⠀ ⠀ 🕟 Нічого не буває даремно! Чи не шкодуй про марно витрачений час на якусь дію, рішення або знайомство! Навіть саме дивне і безглузде до чогось тебе приведе! Тупиком життя може бути тільки пасив ... ⠀ ⠀ 🕑 Добре виглядати - це гребаной працю! Щоденний, мати його, праця! Хочете тягнутися від свого відображення, тоді: ⠀ ⠀ - Ідіть до лікаря і обстежте весь свій організм. Гінеколог, ендокринолог та гастроентеролог в першу чергу! ⠀ ⠀ - Знайдіть собі фізичне навантаження до душі! Без спорту і руху організм в'яне і розвалюється в рази швидше ... ⠀ ⠀ - Розберіться в елементарному, в тому, як впливає кожен продукт, який потрапляє в ЄДИНИЙ даний вам храм-ваше тіло! І припиніть його засмічувати !! Налагодьте харчування! Їжте те, що продовжить ваше життя, а не вкоротить її ... ⠀ ⠀ - Позбавтеся від поганих думок і злостивість на адресу інших - це жахливо токсично для зовнішнього вигляду і веде до ранньої старості :) ⠀ ⠀ - Нічого НІКОМУ не дається просто так - треба орати! І внешность- не виняток! ⠀ - ⠀ 🕢 Немає нічого страшного, якщо ти розкис! Ну ось нічого, візьми і дозволь собі це! Пішли все до біса, Поревит, побейся головою об стіну, пожалій себе пару днів ... очистити, випусти з себе весь стрес-це НОРМАЛЬНО. Ти всього лише людина, а не безперебійний гаджет. Сила людини в його умінні бути іноді слабким .. ⠀ ⠀ 🕗 Прислухайтеся до ваших дітей - вони чесніше всіх вкажуть вам на ваші недоліки! Продовження следует💬 ⠀ Фото @elle_ukraine
Чому мене навчив і що відкрив мій перший # сорокет. Частина 2: ⠀ --🕗 Немає неправильних рішень, є прийняті! ⠀ ⠀ ⠀ - 🕗 Справжні друзі: ⠀ - люблять тебе по-людськи, а не ощадливо, і на це не впливають твої злети і падіння ⠀ - Можуть тобі сказати, що ти в лайні, якщо ти в лайні! ⠀ - Знають, що подарувати тобі на день народження. ⠀ - Ті, з ким можна їсти з однієї тарілки і без сорому нести п'яний бред ... ⠀ - Ті, кому можна без сумніву зателефонувати о третій ночі, якщо ключ зламався в замку квартири ... ⠀ - Ніколи не нагадають тобі, що ти колись облажався, і не будуть стібатися твої слабкі місця .. ⠀ - Ті, кому цікаво дізнатися, як твої справи, а не тільки викладати про свої ... ⠀ - Ті, хто будуть плакати і верещати від щастя за тебе, якщо ти отримав від життя офігенний бонус ... ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ - 🕝 Найбільша трагедія в стосунках чоловіків і жінок-невміння поговорити один з одним відкрито і почи СТОТ про проблеми всередині союзу. Тому що нас цьому не вчили! Тому що це, сука, найважчий акт з мені відомих ... Але якщо все-таки захотіти і постаратися освоїти "мову" свого партнера, знайти до нього підхід, зуміти викласти всі свої образи і претензії, то можна уникнути розбрату, ворожнечі і травматичних для ваших дітей наслідків! ⠀ ⠀ - Далі буде. Дивись Частина 1 в попередньому пості. ⠀ --⠀ - Фото @elle_ukraine 2015 рік
"Незрівнянна Маша", "Яка красуня", "Мудро! Дуже! Фото шикарне!", Маша, ви дуже красива", "Захоплююся", "Ви надихаєте", "Маша, ви прекрасна! Спасибі, що подаєте приклад багатьом жінкам!", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і типи харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.
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