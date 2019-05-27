"Красуня!" Єфросиніна захопила мережу фото в білизні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно відзначила своє сорокаріччя, захопила мережу новим фото. Так, вона позувала в бежевій білизні демонструючи струнку фігуру.

Ведуча розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і супроводила його розповіддю про те, чому її навчили перші 40 років життя.

Маша Єфросиніна instagram.com/mashaefrosinina

"Чому мене навчив і що відкрив мій перший "сорокет": ніхто нічого тобі не винен. Ось взагалі нічого. Будь-які вчинки людей на адресу один одного - це просто їх волевиявлення. Ти повинен собі тільки одне - бути щасливим! Нічого не буває даремно! Не шкодуй про марно витрачений час на якусь дію, рішення або знайомство! Навіть найдивніше і безглузде до чогось тебе призведе!", - написала Єфросиніна.

"Незрівнянна Маша", "Яка красуня", "Мудро! Дуже! Фото шикарне!", Маша, ви дуже красива", "Захоплююся", "Ви надихаєте", "Маша, ви прекрасна! Спасибі, що подаєте приклад багатьом жінкам!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і типи харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.

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