''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) потрапила під шквал критики через неоднозначні слова щодо шлюбу.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображено, як зірка в тілесному обтягуючому комбінезоні виконує складну асану, займаючись йогою.

"Так дружина повинна зустрічати чоловіка вдома", – підписала Іонова під знімком, що викликало подив у мережі.

Користувачі порадили співачці приготувати вечерю і прибрати в будинку, а не згинатися на підлозі перед чоловіком.

"Краще поїсти приготуй і в будинку прибери", "Я так розумію, щоб не морочитися на їжу, чоловікові треба зайти в Пушкін пожерти і прийняти коньячку", "Тінь схожа на відкривачку", "Камасутра", "Фу, злякався, думав голенька", "Якщо вдома валятися, то і не так можна розкарячитися і зустріти", "Обов'язково треба фотку раком виставити, пипець", – розкритикували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зворотну реакцію викликала популярна співачка Тіна Кароль, опублікувавши відвертий знімок, на якому демонструє свої підтягнуті груди.