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''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова

1.2тЧитати матеріал російською

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) потрапила під шквал критики через неоднозначні слова щодо шлюбу.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображено, як зірка в тілесному обтягуючому комбінезоні виконує складну асану, займаючись йогою.

"Так дружина повинна зустрічати чоловіка вдома", – підписала Іонова під знімком, що викликало подив у мережі.

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Користувачі порадили співачці приготувати вечерю і прибрати в будинку, а не згинатися на підлозі перед чоловіком.

"Краще поїсти приготуй і в будинку прибери", "Я так розумію, щоб не морочитися на їжу, чоловікові треба зайти в Пушкін пожерти і прийняти коньячку", "Тінь схожа на відкривачку", "Камасутра", "Фу, злякався, думав голенька", "Якщо вдома валятися, то і не так можна розкарячитися і зустріти", "Обов'язково треба фотку раком виставити, пипець", – розкритикували в мережі.

''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова
''Краще вдома прибери'': напівголу Глюкозу присоромили за вульгарні слова

Як повідомляв OBOZREVATEL, зворотну реакцію викликала популярна співачка Тіна Кароль, опублікувавши відвертий знімок, на якому демонструє свої підтягнуті груди.

Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
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