Краще, ніж у Лопес і Кардаш'ян: названо зірку з ідеальною формою сідниць

Відомий в Європі пластичний хірург Ріккардо Фраті назвав британську телеведучу і актрису Аманду Холден власницею ідеальних сідниць.

До такого висновку він дійшов, проаналізувавши фігури знаменитостей за правилом "золотого перетину". Виходячи з нього, "ідеальне співвідношення" стегон, талії та грудей повинно складати 3:2:3. Про це пише The Sun.

"У Аманди – привабливе, природне тіло з практично ідеальними пропорціями. Вона доглядає за собою, бігає і практикує йогу. Ймовірно, це допомагає їй зберігати молодість і свіжість", – зазначив Фраті.

Він також уточнив, що ідеальною формою стегон можуть похвалитися актриса Мішель Кіган, ведуча Лорен Гуджер і британська журналістка Сюзанна Райд.

При цьому пластичний хірург додав, що світові секс-символи, серед яких – Бейонсе, Кім Кардаш'ян та Дженніфер Лопес мають далеко не ідеальні пропорції тіла, якщо аналізувати їхні фігури за правилом "золотого перетину". За його словами, у цих зірок занадто широкі стегна, що порушує загальний баланс.

Відзначимо, золотий перетин – математична пропорція, яку разробили античні вчені саме для "вимірювання краси" людського тіла.

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