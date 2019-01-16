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Косметика з крові: Вікторія Бекхем розбурхала мережу своїм б'юті-секретом

1.1тЧитати матеріал російською

Британська співачка, модель і дружина відомого футболіста Девіда Бекхема, Вікторія Бекхем розповіла, що почала використовувати косметику з власної крові.

Подробицями вона поділилася із шанувальниками на своїй сторінці в Instagram-stories. За словами 44-річної зірки, вона придбала антивікову зволожуючу сироватку для обличчя марки Dr Barbara Sturm, розроблену німецьким лікарем естетичної медицини Барбарою Штурм. Зазначимо, що вартість засобу становить понад 1,5 тисячі доларів.

Косметика з крові: Вікторія Бекхем розбурхала мережу своїм б'юті-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

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"Лікар Барбара Штурм взяла мою кров і створила цілющі речовини з моїх власних клітин. Вони мають сильну протизапальну і регенеруючу дію", — пояснила дизайнер.

Косметика з крові: Вікторія Бекхем розбурхала мережу своїм б'юті-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

Косметика з крові: Вікторія Бекхем розбурхала мережу своїм б'юті-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

Також вона додала, що провела в масці усю ніч, і дуже задоволена ефектом: її шкіра помітно очистилася і стала гладкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, успішна американська модель, молодша донька сімейства Кардаш`ян Кендалл Дженнер поділилася секретами краси.

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Особа
Вікторія Бекхем
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