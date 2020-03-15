Косметика часів СРСР: чим фарбувалися радянські жінки

Косметички жінок за часів СРСР не були забиті вщерть. Практично всі жінки користувалися однаковими продуктами і тільки одиниці знали, що таке Dior, Chanel і Estee Lauder. Найчастіше один б'юті-засіб мав відразу кілька призначень: помадою надавали рум'янець щокам, а тушшю для вій підводили і брови.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, якими декоративними косметичними засобами користувалися радянські жінки.

Туш для вій

Найпопулярнішою і практично єдиною тушшю для вій була - "Ленінградська" туш. Нею модниці підводили і брови. Процес нанесення був проблематичним - сама туш швидко засихала, а пензлик був більше схожий на зубну щітку.

Туш для вій

Туш для вій

Тональний крем "Балет"

Густий і нагадуючий будівельний матеріал по консистенції крем існував в єдиному відтінку. Але, радянські жінки були розумні і розбавляли засіб кремом, щоб добитися нормальної консистенції. З тоном виходило складніше - він або підходив, або ні і обличчя мало колір, який значно відрізнявся від шиї.

Тональний крем "Балет"

Лак для волосся "Прелесть"

Такий лак для волосся був здатний утримати і начісування і чубчика. Він нещадно склеював волосся і створював ілюзію перуки. Змивався з волосся він також погано, але дівчат це абсолютно не бентежило і за ним вишиковувалися справжні черги. Тим, кому не пощастило купити "Прелесть" доводилося викручуватися. У хід йшли різні засоби, наприклад, цукровий сироп, який акуратно бризкали на волосся.

Лак для волосся "Прелесть"

Пудра

Вибір пудр був досить багатим: всім відомий "Балет", "Схід", і пудра "Оксамитова" відносилися до категорії "люкс". Просто хорошими вважалися "Червона Москва", "Еллада", "Казка", "Кремль", гірше – "Маска", "Шипр" і "Камелія". А дешеві пудри "Бузок", "Кармен" і "Фіалка" були розраховані на масову аудиторію. Найчастіше наносили ці пудри звичайної ватою.

пудра

пудра

Тіні

Тіні в СРСР випускала московська фабрика "Світанок", називалися вони "Елена". Вони виходили в двох або триколірних наборах. З кольоровою гамою було складно: зелений, блакитний, рожевий.

тіні

Губна помада

Помади вважалися найдефіцитнішим елементом косметички. З палітрою справи були ще гірші: морквяно-помаранчевий, кораловий, червоний, вишневий і бордовий, а також перламутровий рожевий.

Губна помада

Рум'яна

Сухих рум'ян, до яких зараз звикли дівчата за часів СРСР майже не було. Ті, які тоді продавалися були досить рідкими і жирними. Але, дівчата теж знаходили вихід із ситуації і використовували в якості рум'ян - помаду.

рум'яна

рум'яна

Олівці для очей

Якщо дівчатам не вдавалося придбати практично єдиний варіант олівців для очей, який носив назву "Косметика", вони використовували звичайні канцелярські олівці: грифель змочували, а заточений сірник грав роль пензлика.

Олівці для очей

Олівці для очей

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