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25 грудня • оновлено в 00:01
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Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою

4.6т
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Російська співачка українського походження Наташа Корольова нарвалася на критику через неприродні губи.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила спільне відео з дизайнеркою Тетяною Мельник, продемонструвавши "бойове розфарбування" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу привітати Богиню моди Тетяну Мельник із заслуженою нагородою "Найкраща дизайнерка" премії fashiontv! Танюшо, ти крута", – написала вона.

Наташа Корольова (праворуч)

Наташа Корольова (праворуч)

Кадр із відео

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Користувачі в коментарях написали, що Корольова виглядає жахливо через "пластикові" губи.

"Просто гидко дивитися. Навіщо? Начебто розумні", "Жах. Наташі личить, коли вона скромна й волосся розпущене, а так, як клоун", "Мавпочки", "Дві качки", "Ну тут зовсім без слів, головне, щоб це вночі не наснилося", "Губастик із пластики", "Губіща страшні", – написали користувачі.

Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою
Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою
Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою
Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою
Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою
Наташа Корольова і Надія Бабкіна

Наташа Корольова і Надія Бабкіна

instagram / koroleva__star

Наташа Корольова

Наташа Корольова

instagram / koroleva__star

Корольова

Корольова

instagram / koroleva__star

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова пожартувала з рідної мови і потрапила в скандал.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
Теги
Краса пластична хірургія видео шоу-бизнес
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