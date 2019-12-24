Корольова з величезними губами нарвалася на критику через захоплення пластикою

Російська співачка українського походження Наташа Корольова нарвалася на критику через неприродні губи.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила спільне відео з дизайнеркою Тетяною Мельник, продемонструвавши "бойове розфарбування" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу привітати Богиню моди Тетяну Мельник із заслуженою нагородою "Найкраща дизайнерка" премії fashiontv! Танюшо, ти крута", – написала вона.

Наташа Корольова (праворуч) Кадр із відео

Користувачі в коментарях написали, що Корольова виглядає жахливо через "пластикові" губи.

"Просто гидко дивитися. Навіщо? Начебто розумні", "Жах. Наташі личить, коли вона скромна й волосся розпущене, а так, як клоун", "Мавпочки", "Дві качки", "Ну тут зовсім без слів, головне, щоб це вночі не наснилося", "Губастик із пластики", "Губіща страшні", – написали користувачі.

Наташа Корольова і Надія Бабкіна instagram / koroleva__star

Наташа Корольова instagram / koroleva__star

Корольова instagram / koroleva__star

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корольова пожартувала з рідної мови і потрапила в скандал.

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