"Королева спокуси!" Співачка з РФ сексуально оголила груди

34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками спокусливими знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в сірому піджаку, прикривши оголені груди. Свій образ Серябкіна доповнила чорними штанами і великими золотими сережками.
Ольга Серябкіна
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна
Фото з Instagram
На іншому знімку Ольга також позувала в піджаку і штанах, але вже не з оголеними грудьми, а в зеленому бюстгальтері.
Ольга Серябкіна
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Королева спокуси", "Дуже жіночна і красива", "Сексуальна", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Ольга Серябкіна в спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна в ліжку
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна блондинка
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна в спокусливій боді
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна у ванній
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна оголила груди
Фото з Instagram
Ольга Серябкіна
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.
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