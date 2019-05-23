"Королева спокуси!" Співачка з РФ сексуально оголила груди

34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками спокусливими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в сірому піджаку, прикривши оголені груди. Свій образ Серябкіна доповнила чорними штанами і великими золотими сережками.

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

На іншому знімку Ольга також позувала в піджаку і штанах, але вже не з оголеними грудьми, а в зеленому бюстгальтері.

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Королева спокуси", "Дуже жіночна і красива", "Сексуальна", — прокоментували люди.

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Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Ольга Серябкіна оголила груди Фото з Instagram

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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