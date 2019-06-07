"Корисно!" Могилевська показала, як пітніла з чоловіком

Популярна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розбурхала шанувальників знімками зі спортзалу.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як пітніє за корисним заняттям в боксерських рукавичках із чоловіком-тренером, який координує її заняття.

"Хто вже потренувався? Ви пам'ятаєте, що почати досить з однієї хвилини в день? До речі, знайомтеся, мій приголомшливий тренер Сергій! Навчив мене, що боксери – найсухіші спортсмени. Корисно і азартно", – підписала вона під знімками.

Наталя Могилевська в спортзалі instagram @ nataliya_mogilevskaya

Могилевська тренувалася в облягаючій футболці в сіточку і лосинах. На ній практично не було макіяжу, і шанувальники помітили, що вона виглядає прекрасно.

"Капець, ти така гарна і класна", "Ви супер", "Красуня. Самодисципліна – це все", "Наталі! Поєднання жіночності, харизми і внутрішньої сили", – захопилися шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як відомо, Наталя Могилевська захоплюється різними видами спорту, а також постійно займається самовдосконаленням. Нещодавно вона здивувала шанувальників відвертим фото, на якому позувала в купальнику на пляжі.

Пізніше вона відреагувала на масу коментарів, що це був спосіб залучити користувачів до її тренінгу. Вона зізналася, що сама не любить оголення.

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