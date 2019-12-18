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18 грудня • оновлено в 18:51
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Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової

1.3т
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Дочка колишньої солістки популярного у 2000-х гурту TATU Юлії Волкової Вікторія подорослішала та стала копією мами.

Співачка на своїй сторінці в Instagram часто публікує фотографії 15-річної красуні. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає дівчина.

Юлія Волкова і маленька Вікторія – багато років тому

Юлія Волкова і маленька Вікторія – багато років тому

instagram / official_juliavolkova

Вікторія Волкова народилася 24 вересня 2004 року, коли Юлії було лише 19 років. Батьком дівчинки став охоронець Павло Сидоров, з яким "татушка" закрутила роман. Самій артистці в лютому виповниться 35 років, але з улюбленою дочкою вони зараз виглядають майже, як ровесниці.

Колишня "татушка" Волкова з дочкою Вікторією

Колишня "татушка" Волкова з дочкою Вікторією

instagram / official_juliavolkova

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Віка виросла вище за знамениту маму й стала справжньою красунею. Вона вже вміло наносить макіяж, професійно займається вокалом та хоче піти по стопах Юлії. На відміну від зіркової матері, Вікторія – блондинка, хоча восени вирішила все ж пофарбуватися в шатенку.

Юлія Волкова і Вікторія багато років назад

Юлія Волкова і Вікторія багато років назад

instagram / official_juliavolkova

Юлія Волкова і дочка Вікторія

Юлія Волкова і дочка Вікторія

instagram / official_juliavolkova

Шанувальники Юлії Волкової не втомлюються дивуватися, якою дорослою дівчинка стала, а також, як вона схожа на артистку.

"Я думала, що вони подруги. Ніколи не скажеш, що вони мати й дочка", "Виглядають, ніби ровесниці", "Дочка – вилита батько! Я маю на увазі Шаповалова", "Віка – красуня", "Така доросла", – пишуть фоловери у коментарях під знімками.

Віка Волкова – дочка колишньої солістки "Тату" Юлії

Віка Волкова – дочка колишньої солістки "Тату" Юлії

instagram / vikavolkova854

Волкова з дочкою в купальниках

Волкова з дочкою в купальниках

instagram / official_juliavolkova

Юлія і Вікторія

Юлія і Вікторія

instagram / official_juliavolkova

Колишня солістка TATU з дочкою

Колишня солістка TATU з дочкою

instagram / official_juliavolkova

Дочка Юлії Волкової Вікторія

Дочка Юлії Волкової Вікторія

instagram / vikavolkova854

Вікторія Волкова

Вікторія Волкова

instagram / vikavolkova854

Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової
Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової
Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової
Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової
Копія мами: як виглядає доросла дочка екс-"татушки" Волкової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2007 року Волкова таємно вийшла заміж за сина генерального директора компанії Мосстроймеханизация Парвіза Ясінова, від якого народила другу дитину – Саміра. Пізніше стало відомо, что артистка прийняла іслам. У березні 2010 співачка розлучилася з батьком свого сина.

Сім років потому, в 2017 році, Волкова несподівано зізналася, що від ісламу вирішила відмовитися, зазначивши, що Бог – один, а шляхи до нього – різні.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Юлія Волкова
Місце
Росія
Теги
фотографии фотосессія Краса шоу-бизнес діти
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