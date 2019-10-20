"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному лакованому плащі на голе тіло.
Демі Роуз
Фото з Instagram
Демі Роуз засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Демі Роуз в пікантному вбранні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Красива", "Виглядаєш гаряче", "Я б хотів доторкнутися", "Відмінне фото. Червоний — безумовно твій колір", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Демі Роуз повністю гола
Фото з Instagram
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Демі Роуз
Фото з Instagram
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.
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