"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному лакованому плащі на голе тіло.

Демі Роуз Фото з Instagram

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото з Instagram

Демі Роуз в пікантному вбранні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива", "Виглядаєш гаряче", "Я б хотів доторкнутися", "Відмінне фото. Червоний — безумовно твій колір", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Демі Роуз повністю гола Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Демі Роуз Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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