Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 12:23
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди

2.6т Читати матеріал російською

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в червоному лакованому плащі на голе тіло.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото з Instagram

Демі Роуз засвітила пишні груди

Демі Роуз засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Демі Роуз в пікантному вбранні

Демі Роуз в пікантному вбранні

Фото з Instagram

Новини
"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива", "Виглядаєш гаряче", "Я б хотів доторкнутися", "Відмінне фото. Червоний безумовно твій колір", — написали люди.

"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди
"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди
"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди
"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди
"Я б хотів доторкнутися": "копія" Кім Кардаш`ян засвітила голі груди

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Демі Роуз
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Зубы хорошие. Такую сраку отожрала
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel