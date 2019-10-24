"Дуже гаряче": "копія" Кім Кардаш`ян приголомшила мережу серією еротичних фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками серією еротичних фото.

Так, на одних зі знімків, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала в одних лише трусах, прикривши груди руками. Свій образ Демі доповнила ковбойським капелюхом і чоботами з бахромою.

Демі Роуз Фото з Instagram

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Демі Роуз засвітила голі груди Фото з Instagram

Ще на одному фото Демі продемонструвала свою підтягнуту "п'яту точку".

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

"Серія фото на десерт", — написала модель.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Абсолютно чудова", "Хотів би, щоб мої руки були там, де її руки", "Дуже гаряче", "Вогонь", "Ідеальна", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз засвітила пишні груди Фото з Instagram

Демі Роуз повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Демі Роуз Фото з Instagram

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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