"Дуже гаряче": "копія" Кім Кардаш`ян приголомшила мережу серією еротичних фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками серією еротичних фото.
Так, на одних зі знімків, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала в одних лише трусах, прикривши груди руками. Свій образ Демі доповнила ковбойським капелюхом і чоботами з бахромою.
Демі Роуз
Фото з Instagram
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Демі Роуз засвітила голі груди
Фото з Instagram
Ще на одному фото Демі продемонструвала свою підтягнуту "п'яту точку".
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
"Серія фото на десерт", — написала модель.
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Абсолютно чудова", "Хотів би, щоб мої руки були там, де її руки", "Дуже гаряче", "Вогонь", "Ідеальна", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Демі Роуз повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Демі Роуз
Фото з Instagram
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На ньому зірка спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.
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