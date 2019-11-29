Колір волосся, який старить: топ-4 помилкові варіанти

Кожна жінка прагне мати стильний і молодий вигляд, але іноді в гонитві за модою і власною унікальністю вона може собі тільки нашкодити.

OBOZREVATEL розповість про топ-4 помилки у фарбуванні волосся, які додають зайвих років.

Фото: infoniac.ru

Занадто світлі тони

Модну нині платину, попелясті та крижані сірі відтінки краще залишити для експериментів юним дівчатам. Холодні тони зроблять образ блідим, контури обличчя – розмитими, а вікові зміни – явними.

Фото: womans.ws

Фото: dnevniq.com

Рівний чорний колір волосся

З віком шкіра стає блідою, втрачає яскравий рум'янець, і темний однотонний колір також погіршить ситуацію. З ним волосся матиме вигляд перуки, до того ж темний відтінок акцентує увагу на всіх недоліках шкіри, особливо на вікових змінах — зморшках, заломах, пігментації.

Фото: pinterest.com

Фото: glamour.com

Червоні відтінки

Червоний колір теж не зробить образ більш яскравим. Адже такий відтінок кидає тінь на шкіру, підкреслює кожну складочку, залом, зморшку.

Фото: myhairstyles.ru

Фото: fashion-journal.ru

Мелірування

Класичне мелірування, особливо широке (коли береться велике пасмо і на нього наноситься відблиск), може додати віку так само, як і занадто світлі відтінки.

Фото: womans.ws

Раніше OBOZREVATEL розповів про найпростіші та найбільш розповсюджені помилки в макіяжі, які старять. Їх припускається майже кожна дівчина.

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