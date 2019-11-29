Колір волосся, який старить: топ-4 помилкові варіанти

Кожна жінка прагне мати стильний і молодий вигляд, але іноді в гонитві за модою і власною унікальністю вона може собі тільки нашкодити.
OBOZREVATEL розповість про топ-4 помилки у фарбуванні волосся, які додають зайвих років.
Фото: infoniac.ru
Занадто світлі тони
Модну нині платину, попелясті та крижані сірі відтінки краще залишити для експериментів юним дівчатам. Холодні тони зроблять образ блідим, контури обличчя – розмитими, а вікові зміни – явними.
Фото: womans.ws
Фото: dnevniq.com
Рівний чорний колір волосся
З віком шкіра стає блідою, втрачає яскравий рум'янець, і темний однотонний колір також погіршить ситуацію. З ним волосся матиме вигляд перуки, до того ж темний відтінок акцентує увагу на всіх недоліках шкіри, особливо на вікових змінах — зморшках, заломах, пігментації.
Фото: pinterest.com
Фото: glamour.com
Червоні відтінки
Червоний колір теж не зробить образ більш яскравим. Адже такий відтінок кидає тінь на шкіру, підкреслює кожну складочку, залом, зморшку.
Фото: myhairstyles.ru
Фото: fashion-journal.ru
Мелірування
Класичне мелірування, особливо широке (коли береться велике пасмо і на нього наноситься відблиск), може додати віку так само, як і занадто світлі відтінки.
Фото: womans.ws
Раніше OBOZREVATEL розповів про найпростіші та найбільш розповсюджені помилки в макіяжі, які старять. Їх припускається майже кожна дівчина.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!