Коли в серпні 2020 зростаючий місяць: що можна і не можна робити в цей період

Анна Паскевич Краса 10:00, 31.07.2020

У серпні 2020 року зростаючий місяць буде 1, 2 серпня і в період з 20 до 31 серпня.

Таким чином на останній місяць літа випадає 13 днів, які вважаються сприятливими для всіляких справ і починань.

На думку астрологів, у зростаючий місяць відповідно зростає енергетичний запас. Цей період відмінно підходить для планування і нових справ як у кар'єрі, так і в особистому житті. Наприклад, знайомств або зміцнення існуючих стосунків.

Що можна робити в зростаючий місяць?

  • займатися будівництвом;

  • переїжджати;

  • йти у відпустку;

  • caджати нові рослини;

  • укладати угоди;

  • інвестувати в прибуткові проекти;

  • мріяти, планувати, ставити цілі;

  • планувати хірургічні операції;

  • стригти волосся, щоб воно швидше відростало;

  • займатися спортом, очищенням організму, спа-процедурами;

  • робити манікюр;

  • відвідувати косметолога.

У період зростаючого місяця корисно caдити нові рослини
Фото: Pixabay

Що не можна робити в зростаючий місяць?

  • лінуватися, бути пасивним;

  • позбавлятися шкідливих звичок, кидати палити тощо;

  • скаржитися на життя, думати про погане;

  • сідати на дієту – результату не буде;

  • сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки;

  • голодувати чи не висипатися;

  • позичати гроші;

  • на думку деяких езотериків, не можна вчиняти дії, спрямовані на усунення чогось з організму (стригтися, видаляти зуби, робити чистку обличчя, депіляцію і т.д.), а також рубати дерева і зривати квіти.

Раніше OBOZREVATEL публікував місячний календар стрижок на серпень 2020: щасливі дні.

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