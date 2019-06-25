"Коли дуже хочеться..." Абсолютно гола зірка "Кварталу" завела мережу еротичним фото

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою.

33-річна Марта сфотографувалася без одягу на фоні озера. Спокусливий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Що робити, коли дуже сильно хочеться солодкого, але не можна? Медитувати", – кокетливо підписала фото Марта.

"Жіночий квартал" 1plus1.ua

Шанувальники артистки прийшли в захват про її сміливого знімка, відзначивши, що у артистки – ідеальна фігура.

"Марта, у тебе просто ідеальна фігура! Як гітара. Природна, жіночна, витончена краса!" – розхвалили її фанати.

Інші ж жартома відповіли на запитання актриси: "якщо дуже хочеш – тоді можна. А якщо не можна солодкого, можна "напівсолодке", натякаючи таким чином на вино.

Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше вже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал