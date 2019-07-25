"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) вирушила до Баку (Азербайджан) на щорічний музичний фестиваль "Жара-2019", де блиснула спокусливим образом.

Кадрами із заходу вона поділилася в своєму Instagram, продемонструвавши пишні груди у відвертій сукні.

"Сьогодні на міжнародному фестивалі "Жара" у Баку по-справжньому гаряче і дуже спекотно. Неймовірна атмосфера, шалено теплий прийом артистів з усіх куточків світу і тільки найпозитивніші емоції! Як вам мій образ? Сьогодні я солодка Піна колада", – підписала Каменських .

Настя Каменських блиснула грудьми instagram / kamenskux

Зокрема, зірка вибрала для заходу обтягуючу рожеву сукню та піджак такого ж "звіриного забарвлення".

"Крутіше вже нема куди. Настя вогонь", "Дуже солодка", "Шикарний образ", "Розкішні груди", "Кішечка", "На Беллуччі схожа", – написали шанувальники.

Настя Каменських на "Жара-2019" instagram / kamenskux

Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото в білизні.

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