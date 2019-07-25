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"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі

12.7т Читати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) вирушила до Баку (Азербайджан) на щорічний музичний фестиваль "Жара-2019", де блиснула спокусливим образом.

Кадрами із заходу вона поділилася в своєму Instagram, продемонструвавши пишні груди у відвертій сукні.

"Сьогодні на міжнародному фестивалі "Жара" у Баку по-справжньому гаряче і дуже спекотно. Неймовірна атмосфера, шалено теплий прийом артистів з усіх куточків світу і тільки найпозитивніші емоції! Як вам мій образ? Сьогодні я солодка Піна колада", – підписала Каменських .

Настя Каменських блиснула грудьми

Настя Каменських блиснула грудьми

instagram / kamenskux

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Зокрема, зірка вибрала для заходу обтягуючу рожеву сукню та піджак такого ж "звіриного забарвлення".

"Крутіше вже нема куди. Настя вогонь", "Дуже солодка", "Шикарний образ", "Розкішні груди", "Кішечка", "На Беллуччі схожа", – написали шанувальники.

Настя Каменських на "Жара-2019"

Настя Каменських на "Жара-2019"

instagram / kamenskux

"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі
"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі
"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі
"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі

"Кішечка, вогонь!" Каменських показала пишні груди на популярному фестивалі

Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото в білизні.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Азербайджан
Теги
музика шоу-бизнес Краса
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