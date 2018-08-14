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Кім Кардашьян у тісній сукні засвітила пружні груди: спокусливе фото

6.7тЧитати новину російською

Американська актриса, модель і світська левиця Кім Кардашьян поділилася з фанатами новими знімком, на якому засвітила пишні груди.

Зірка опублікувала в Instagram-акаунті пост, який всього за 8 годин після публікації зібрав понад 2,2 мільйона лайків.

На фотографії Кардашьян продемонструвала свою апетитну фігуру. Вона одягнена в світло-рожеву сукню, що облягає, при цьому на волоссі моделі недбала зачіска.

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Glam Squads Rule! 💋💕💋

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилися фотографії, на яких напівгола Кім Кардашьян сексуально позує на ліжку.

Особа
Кім Кардашьян
Об'єкт
фотографии
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