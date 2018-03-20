Кім Кардашьян блиснула сідницями на пляжі

Знаменита американська модель і актриса Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

У кадрі знаменитість зображена на піщаному пляжі в мокрому білому купальнику, який підкреслює її пишні форми. Фотографію Кім опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

При цьому груди моделі просвічувалася через купальник, а його фасон відкривав знамениті сідниці Кардашьян.

Відзначимо, що відвертий знімок зібрав понад 2 мільйони лайків від захоплених шанувальників зірки.

Кім Кардашьян Instagram @kimkardashian

Як повідомляв "Обозреватель", раніше скандальна світська левиця та телезірка Кім Кардашьян, опублікувала нову серію голих фотографій, де позує в одних міні-трусах. На деяких знімках Кардашьян доповнила "наряд" шубою або білою накидкою.