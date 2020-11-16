Кейт Міддлтон кардинально змінила імідж. Фото

Юля Ухіна Краса 21:56, 16.11.2020 Оновлено: 22:24, 16.11.2020

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон здивувала шанувальників зміною іміджу. Так, вона з'явилася з новою стрижкою і кольором волосся, виконаним за допомогою фарбування в техніці "бронд", в ролику, присвяченому закінченню її власного фотопроєкту Hold Still.

Відповідні знімки були опубліковані виданням Daily Mail. На них Міддлтон позувала в червоному піджаку та білій кофті. Свій образ герцогиня доповнила золотим ланцюжком.

Кейт Міддлтон до і після зміни іміджу
Кейт Міддлтон змінила імідж
dailymail.co.uk
Шанувальники прийшли в захват від зовнішього вигляду герцогині
dailymail.co.uk

Читачі видання прийшли в захват від зовнішнього вигляду Міддлтон в коментарях під опублікованими кадрами.

"Чудова зачіска", "Мені подобається новий колір її волосся", "Дуже красива Кейт, і колір волосся просто чудовий", "Прекрасна зачіска", – висловлювалися шанувальники.

Зазначимо, що термін "бронд" утворений від слів "брюнетка" і "блондинка": шоколадний відтінок волосся розбавляють світлими золотистими пасмами, щоб зачіска виглядала більш об'ємною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж.

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Lady Краса

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