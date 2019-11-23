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23 листопада • оновлено в 06:36
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Боляче, але вражає: голлівудська зірка розкрила секрет ідеальної шкіри

1.6т
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Зірка Голлівуду Кейт Хадсон проходить неприємні процедури, щоб мати ідеальну шкіру.

За словами 40-річної актриси, її головним пріоритетом в питанні краси є колір, передає видання The Daily Mail.

Зокрема, Хадсон правильно харчується і п'є багато води. Вдома проводить всі стандартні процедури, часто ходить до салону краси.

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Актрисі доводиться використовувати популярний метод "омолодження", щоб виглядати завжди свіжою й гарною. За словами Кейт, вона використовує жорсткий кислотний пілінг у вигляді маски зі спеціальних трав. Ця процедура є вкрай неприємною, але дозволяє відшліфувати шкіру.

"Це просто трави, активовані кислотою. Таке відчуття, що на твою шкіру наносять наждачний папір", – уточнила голлівудська актриса, пояснивши, що болісні відчуття швидко проходять, а шкіра виглядає ідеальною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розкрила секрет краси. Вона розповіла, як дбає про тіло, обличчя і волосся.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Кейт Хадсон
Теги
Краса шоу-бизнес
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