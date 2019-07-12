Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

5.9т Читати матеріал російською

Українська актриса Катерина Кузнєцова, зірка серіалу "Кухня", в п'ятницю, 12 липня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 32 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків зірки.

Катерина Кузнєцова народилася 12 липня 1987 року в Києві. Вона з дитинства відвідувала художні гуртки і співала в хорі "Вогник". Після закінчення школи вирішила стати актрисою, вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Під час навчання почала виступати на сцені Київського академічного Молодого театру.

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Новини
"Знепритомніла через голод": зірка серіалу "Кухня" розкрила секрет краси

У 2005-му Кузнєцова дебютувала в кіно в серіалі "Повернення Мухтара-2". Далі зіграла роль Мірей Ормонд в серіалі "Диявол з Орлі. Ангел з Орлі", режисера Олега Масленникова і картині "Психопатка". Потім було ще кілька другорядних ролей.

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Широка популярність до актриси прийшла після ролі офіціантки Саші в ситкомі "Кухня". Вона знімалася в серіалі протягом 2010-2015 років. Також величезний успіх у глядачів Катерина отримала, зігравши роль Поліни в картинах "Королева бандитів" і "Королева бандитів - 2".

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото з Instagram

Також Кузнєцова знімалася для чоловічого журналу Maxim (2011 р).

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото: maximonline.ru

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото: maximonline.ru

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото: maximonline.ru

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото: maximonline.ru

Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Катерина Кузнєцова

Фото: maximonline.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Кузнєцова знялася у пікантній фотосесії. Оголена актриса позувала на кадрах у ванній.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel