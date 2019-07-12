Катерині Кузнєцовій — 32: найсексуальніші фото зірки "Кухні"

Українська актриса Катерина Кузнєцова, зірка серіалу "Кухня", в п'ятницю, 12 липня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 32 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків зірки.

Катерина Кузнєцова народилася 12 липня 1987 року в Києві. Вона з дитинства відвідувала художні гуртки і співала в хорі "Вогник". Після закінчення школи вирішила стати актрисою, вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Під час навчання почала виступати на сцені Київського академічного Молодого театру.

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

У 2005-му Кузнєцова дебютувала в кіно в серіалі "Повернення Мухтара-2". Далі зіграла роль Мірей Ормонд в серіалі "Диявол з Орлі. Ангел з Орлі", режисера Олега Масленникова і картині "Психопатка". Потім було ще кілька другорядних ролей.

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Широка популярність до актриси прийшла після ролі офіціантки Саші в ситкомі "Кухня". Вона знімалася в серіалі протягом 2010-2015 років. Також величезний успіх у глядачів Катерина отримала, зігравши роль Поліни в картинах "Королева бандитів" і "Королева бандитів - 2".

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Катерина Кузнєцова Фото з Instagram

Також Кузнєцова знімалася для чоловічого журналу Maxim (2011 р).

Катерина Кузнєцова Фото: maximonline.ru

Катерина Кузнєцова Фото: maximonline.ru

Катерина Кузнєцова Фото: maximonline.ru

Катерина Кузнєцова Фото: maximonline.ru

Катерина Кузнєцова Фото: maximonline.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Кузнєцова знялася у пікантній фотосесії. Оголена актриса позувала на кадрах у ванній.

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