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11 жовтня • оновлено в 20:54
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Кароль спокусила фанатів розкішною фігурою

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Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників спокусливою фігурою.

Так, вона позувала у відвертій сукні сріблястого кольору, що підкреслила підтягнуте тіло й всі вигини. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У коментарі до кадру стало зрозуміло, що співачка знялася для модного глянцю ELLE Ukraine. Жіночний образ Кароль доповнила рукавичка-рукав в тон сукні, червона помада й розкішні локони.

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Шанувальники української артистки були в захваті від чуттєвого знімка, яким вона їх порадувала.

"Гарна", "Очманіти", "Люблю цю фотографію", "Найкраща", "Невагома", "Шикарна", – відреагували фанати.

Кароль спокусила фанатів розкішною фігурою
Кароль спокусила фанатів розкішною фігурою
Кароль спокусила фанатів розкішною фігурою

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кароль часто балує шанувальників чуттєвими і спокусливими кадрами. Раніше вона продемонструвала розкішний знімок, на якому позувала у піджаку на голе тіло.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
Краса Мода шоу-бизнес
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