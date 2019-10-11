Кароль спокусила фанатів розкішною фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників спокусливою фігурою.

Так, вона позувала у відвертій сукні сріблястого кольору, що підкреслила підтягнуте тіло й всі вигини. Відповідне фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У коментарі до кадру стало зрозуміло, що співачка знялася для модного глянцю ELLE Ukraine. Жіночний образ Кароль доповнила рукавичка-рукав в тон сукні, червона помада й розкішні локони.

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Шанувальники української артистки були в захваті від чуттєвого знімка, яким вона їх порадувала.

"Гарна", "Очманіти", "Люблю цю фотографію", "Найкраща", "Невагома", "Шикарна", – відреагували фанати.

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кароль часто балує шанувальників чуттєвими і спокусливими кадрами. Раніше вона продемонструвала розкішний знімок, на якому позувала у піджаку на голе тіло.

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