Кароль спокусила фанатів хижим поглядом: гаряче фото

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників новим спокусливим знімком.
Відповідну фотографію зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж хижим поглядом.
Вона позувала у сріблястій сукні, що відтіняла гладку шкіру Кароль. Образ прикрашала червона помада, яка стала "фішкою" співачки.
Тіна Кароль підкорила хижим поглядом
instagram / tina_karol
"Так і знав що ти змія. Не відпускаєш нас своєю отрутою любові", "Неймовірна", "Киця", "І ніжність, і вогонь – все разом", "Очі", "Який томний погляд", "Шикарна", "Тигриця ", – відреагували шанувальники.
Тіна Кароль
instagram.com/tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль знялася на "Ніч Супер Хітів" в яскравому червоній сукні з глибоким декольте, викликавши ажіотаж. Користувачі були в захваті від розкішного образу співачки.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!