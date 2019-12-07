Кароль спокусила фанатів хижим поглядом: гаряче фото

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників новим спокусливим знімком.

Відповідну фотографію зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж хижим поглядом.

Вона позувала у сріблястій сукні, що відтіняла гладку шкіру Кароль. Образ прикрашала червона помада, яка стала "фішкою" співачки.

Тіна Кароль підкорила хижим поглядом instagram / tina_karol

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"Так і знав що ти змія. Не відпускаєш нас своєю отрутою любові", "Неймовірна", "Киця", "І ніжність, і вогонь – все разом", "Очі", "Який томний погляд", "Шикарна", "Тигриця ", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль instagram.com/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль знялася на "Ніч Супер Хітів" в яскравому червоній сукні з глибоким декольте, викликавши ажіотаж. Користувачі були в захваті від розкішного образу співачки.

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