Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Кароль без ліфчика приголомшила фанатів

6.4т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", порадувала шанувальників новим пікантним фото.

На знімку українська сексбомба позувала без бюстгальтера у піджаку на голе тіло. Фотографію Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль (Ілюстрація)

Тіна Кароль (Ілюстрація)

instagram / tina_karol

Образ доповнювали сережки і багато прикрас на руках, а також "коронна" червона помада, яку Тіна часто використовує для світських виходів, модних заходів і зйомок. Відповідний кадр був зроблений в рамках рекламної кампанії Національної мережі магазинів "Укрзолото".

Новини
Британська "копія" Кардаш'ян без білизни позувала у прозорій сукні: гарячі кадри

Пекучий образ Кароль не залишив шанувальників байдужими. У коментарях написали, що українська співачка – красуня.

Тіна Кароль знялася для фото без бюстгальтера

Тіна Кароль знялася для фото без бюстгальтера

instagram / tina_karol

"Гарна", "Красуня", "Жінка-бос", "Прекрасна", "Ти – богиня", "Філософ", "Припини спокушати", "Сувора", – написали фанати.

Кароль без ліфчика приголомшила фанатів
Кароль без ліфчика приголомшила фанатів
Кароль без ліфчика приголомшила фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль знялася в спокусливій фотосесії, позуючи у відвертій сукні, в якій брала участь в останньому випуску популярного шоу "Танці з зірками".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
фотосессія Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel