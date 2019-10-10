Кароль без ліфчика приголомшила фанатів

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", порадувала шанувальників новим пікантним фото.

На знімку українська сексбомба позувала без бюстгальтера у піджаку на голе тіло. Фотографію Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль (Ілюстрація) instagram / tina_karol

Образ доповнювали сережки і багато прикрас на руках, а також "коронна" червона помада, яку Тіна часто використовує для світських виходів, модних заходів і зйомок. Відповідний кадр був зроблений в рамках рекламної кампанії Національної мережі магазинів "Укрзолото".

Пекучий образ Кароль не залишив шанувальників байдужими. У коментарях написали, що українська співачка – красуня.

Тіна Кароль знялася для фото без бюстгальтера instagram / tina_karol

"Гарна", "Красуня", "Жінка-бос", "Прекрасна", "Ти – богиня", "Філософ", "Припини спокушати", "Сувора", – написали фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль знялася в спокусливій фотосесії, позуючи у відвертій сукні, в якій брала участь в останньому випуску популярного шоу "Танці з зірками".

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