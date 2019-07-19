Кардаш'ян засвітила неосяжні груди в екстремальному міні-купальнику

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників пікантними знімками.

На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала фото в екстремальному міні-купальнику, що складався зі смужок, які ледве стримують неосяжні груди.

Судячи з підпису, Кім позувала на яхті в Коста-Ріка. Однак цим відвертим знімком Кардаш'ян вирішила не обмежуватися і майже відразу опублікувала ще один пікантний кадр, зроблений в рамках рекламної кампанії власної лінії косметики.

Кардаш'ян в міні-купальнику instagram / kimkardashian

На другому фото зірка блиснула пишним бюстом в яскравому шкіряному корсеті, який як завжди майже не залишив простору уяві. Образ пекучої красуні доповнив кольоровий макіяж.

Перший знімок за пару годин набрав майже 3 мільйони відміток "подобається". Фото в шкірі менше ніж за годину лайкнули більше 200 тисяч осіб.

Кім Кардаш'ян в шкіряному корсеті instagram / kimkardashian

instagram / kimkardashian

Кім Кардаш'ян instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардаш'ян відома своїми пишними формами по всьому світу завдяки тому, що любить виставити їх напоказ. Взимку вона осоромилася на офіційному меропоріятіі, прийшовши в дуже відвертій сукні від Versace. Їй постійно доводилося поправляти декольте, тому що випадали груди.

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