Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

Кардаш'ян засвітила неосяжні груди в екстремальному міні-купальнику

3.2т Читати матеріал російською

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників пікантними знімками.

На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала фото в екстремальному міні-купальнику, що складався зі смужок, які ледве стримують неосяжні груди.

Судячи з підпису, Кім позувала на яхті в Коста-Ріка. Однак цим відвертим знімком Кардаш'ян вирішила не обмежуватися і майже відразу опублікувала ще один пікантний кадр, зроблений в рамках рекламної кампанії власної лінії косметики.

Кардаш'ян в міні-купальнику

Кардаш'ян в міні-купальнику

instagram / kimkardashian

На другому фото зірка блиснула пишним бюстом в яскравому шкіряному корсеті, який як завжди майже не залишив простору уяві. Образ пекучої красуні доповнив кольоровий макіяж.

Новини
"Дуже боюся!" Лобода оголила груди і зробила несподіване зізнання

Перший знімок за пару годин набрав майже 3 мільйони відміток "подобається". Фото в шкірі менше ніж за годину лайкнули більше 200 тисяч осіб.

Кім Кардаш'ян в шкіряному корсеті

Кім Кардаш'ян в шкіряному корсеті

instagram / kimkardashian

Кардаш'ян засвітила неосяжні груди в екстремальному міні-купальнику

instagram / kimkardashian

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян

instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардаш'ян відома своїми пишними формами по всьому світу завдяки тому, що любить виставити їх напоказ. Взимку вона осоромилася на офіційному меропоріятіі, прийшовши в дуже відвертій сукні від Versace. Їй постійно доводилося поправляти декольте, тому що випадали груди.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Кім Кардаш'ян
Теги
Краса шоу-бизнес фотосессія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel