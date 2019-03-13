Кардаш'ян у прозорій білизні викликала фурор у мережі: пікантні фото

Американська телезірка, героїня реаліті Кім Кардаш'ян в черговий раз роздяглася для реклами.

Цього разу вона позувала для бренду Carolina Lemke. Світська левиця постала в напівпрозорій білизні і колготках. Фото з'явилися в Instagram-акаунті зірки.

На знімках Кім Кардаш'ян рекламує популярні на початку 2000-х років окуляри в футуристичному стилі. Примітно, що американська секс-бомба на знімках оточена своїми "клонами".

Авторами фотосесії стали Мерт Алас і Маркус Пігготт. Спокусливі знімки всього за день зібрали понад 1,5 мільйона лайків від фоловерів і тисячі захоплених коментарів в мережі.

Кім Кардаш'ян Instagram @kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардаш'ян-Уест продемонструвала прихильникам своє обличчя, уражене серйозною шкірною хворобою – псоріазом.

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