Кардаш'ян показала неосяжні червоні груди: Добринін у захваті

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян продемонструвала шанувальникам дуже засмаглі, червоні груди.

Відповідну частину тіла вона продемонструвала у всій красі в відеозверненні до фанатів на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Кардаш'ян показала засмаглі груди: Добринін оцінив

Так, Кардаш'ян сиділа перед камерою у майці тілесного кольору з дуже глибоким декольте. Можна було побачити, що обгоріла вона рівно за рівнем одягу на пишних грудях. Але й тут зірка вирішила скористатися ситуацією і розрекламувати власну лінію косметики.

Кім Кардаш'ян з червоними грудьми instagram / kimkardashian

Кім Кардаш'ян після використання тону instagram / kimkardashian

Світська левиця показала, як за допомогою тонального крему їй повністю вирівняли колір шкіри, через що не було літньої проблеми. Відповідний ролик сподобався більше 1,3 млн користувачів. При чому лайк поставив навіть герой українського шоу "Холостяк 9" Микита Добринін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кардаш'ян поділилася з шанувальниками пікантними знімками з відпочинку. Модель позувала в дуже відвертому купальнику, який насилу стримував величезні груди.

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