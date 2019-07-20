Кардаш'ян-молодша знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії

Затребувана американська модель Кендалл Дженнер знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії.
Відповідні знімки з'явилися в Instagram фотографа і стиліста Мерта Аласа і самої молодшої сестри Кім Кардаш'ян.
"У мене було багато прищів, коли я була старшокласницею, яка не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою", – підписала вона під знімком, розрекламувавши засіб для догляду за шкірою.
Гола Кендалл Дженнер
instagram / mertalas
Знімки моментально "підірвали" шанувальників. Тільки під одним з них за кілька годин з'явилося майже 4,5 тисячі лайків. А в коментарях модель назвали бомбою і неперевершенною.
Гола Кендалл Дженнер - вид збоку
instagram / mertalas
Дженнер в провокаційній фотосесії
instagram / kendalljenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дженнер засвітилася на пляжі в обтягуючому топі, завдяки якому можна було розглянути ідеальне тіло моделі.
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