Кардаш'ян-молодша знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії

Затребувана американська модель Кендалл Дженнер знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії.

Відповідні знімки з'явилися в Instagram фотографа і стиліста Мерта Аласа і самої молодшої сестри Кім Кардаш'ян.

"У мене було багато прищів, коли я була старшокласницею, яка не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою", – підписала вона під знімком, розрекламувавши засіб для догляду за шкірою.

Гола Кендалл Дженнер instagram / mertalas

Знімки моментально "підірвали" шанувальників. Тільки під одним з них за кілька годин з'явилося майже 4,5 тисячі лайків. А в коментарях модель назвали бомбою і неперевершенною.

Гола Кендалл Дженнер - вид збоку instagram / mertalas

Дженнер в провокаційній фотосесії instagram / kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дженнер засвітилася на пляжі в обтягуючому топі, завдяки якому можна було розглянути ідеальне тіло моделі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!