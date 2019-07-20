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Кардаш'ян-молодша знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії

7.7т Читати матеріал російською

Затребувана американська модель Кендалл Дженнер знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії.

Відповідні знімки з'явилися в Instagram фотографа і стиліста Мерта Аласа і самої молодшої сестри Кім Кардаш'ян.

"У мене було багато прищів, коли я була старшокласницею, яка не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою", – підписала вона під знімком, розрекламувавши засіб для догляду за шкірою.

Гола Кендалл Дженнер

Гола Кендалл Дженнер

instagram / mertalas

Знімки моментально "підірвали" шанувальників. Тільки під одним з них за кілька годин з'явилося майже 4,5 тисячі лайків. А в коментарях модель назвали бомбою і неперевершенною.

Гола Кендалл Дженнер - вид збоку

Гола Кендалл Дженнер - вид збоку

instagram / mertalas

Дженнер в провокаційній фотосесії

Дженнер в провокаційній фотосесії

instagram / kendalljenner

Кардаш'ян-молодша знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії
Кардаш'ян-молодша знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дженнер засвітилася на пляжі в обтягуючому топі, завдяки якому можна було розглянути ідеальне тіло моделі.

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Особа
Кендалл Дженнер
Теги
шоу-бизнес фотосессія
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Епаца хочет, шaлава )
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Dell Alex
Dell Alex
Чорный Сашко, Шура, вы свои влажные фантазии другим-то не показывайте ))) От вас изображение в зеркале шарахается и денег хватит доехать на автобусе только до работы ))) А вы тут нам рассказываете, кто чего хочет или не хочет ))) Она если чего-то и захочет, то такого как вы купит по медяку за пучок )))
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